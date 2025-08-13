Whats

Mato Grosso do Sul

Com práticas sustentáveis na gestão pública, Governo de MS recebe ‘Selo Verde’ do Ministério do Meio Ambiente

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul conquistou, nesta segunda-feira (11), o Selo A3P 2024, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima,...

13/08/2025 06h41
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul conquistou, nesta segunda-feira (11), o Selo A3P 2024, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por implementar a Agenda Ambiental na Administração Pública Estadual.

O reconhecimento vem em menos de seis meses após a adesão do Governo do Estado à A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), com a assinatura do termo pelo governador Eduardo Riedel, no dia 21 de fevereiro de 2025.

A A3P é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que visa promover a responsabilidade socioambiental nos órgãos e entidades públicas, estimulando práticas sustentáveis no cotidiano da administração pública.

"A adesão à A3P significa transformar nossa rotina administrativa, e a SAD vem, desde fevereiro, trabalhando de maneira transversal com todos os órgãos do Governo do Estado, a fim de conhecer a realidade e promover a incorporação de práticas que reduzem impactos ambientais, geram eficiência e inspiram. Esse reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima comprova que a gestão e os servidores estaduais estão tornando possível a união de inovação, responsabilidade e compromisso com o futuro. Entendemos que esse é o primeiro passo em um caminho sólido para a consolidação da sustentabilidade, em longo prazo, na gestão pública estadual", afirma o titular da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Frederico Felini.

Gerida pela SAD, a A3P integra o Programa MS Multiplica que desenvolve ações de inovação e sustentabilidade nas rotinas cotidianas dos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual, com foco nos seis eixos da A3P: uso racional de recursos naturais e bens públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação dos servidores; contratações públicas sustentáveis, e construções sustentáveis.

O Selo A3P foi concedido ao Estado de Mato Grosso do Sul por cumprir a primeira etapa dos ciclos da A3P – o preenchimento do diagnóstico socioambiental no sistema RESSOA, ferramenta do Governo Federal para gestão da sustentabilidade na Administração Púbica.

A A3P consiste numa estratégia de gestão com o estabelecimento de metas, monitoramento e emissão de relatórios, no âmbito da administração pública, permitindo o acompanhamento contínuo de indicadores como consumo de recursos naturais, geração de resíduos, entre outros, e a avaliação de práticas sustentáveis em todos os órgãos do Governo do Estado.

A governança da sustentabilidade no governo do Estado é realizada sob a coordenação da Comissão Gestora Central (CGC), que reúne representantes da alta gestão de todas as secretarias estaduais, onde as metas, ações e indicadores são definidos e distribuídos para a execução nos órgãos, através das Comissões Gestoras Internas (CGIs) por meio da integração, dentro do Programa MS Multiplica, de três pilares: A3P, Programa de Estágio e práticas ESG - sigla em inglês para Environmental, Social, Governance — em português, Ambiental, Social e Governança. Esse conceito representa um conjunto de boas práticas que orientam instituições públicas e privadas a atuarem de forma mais responsável, ética e sustentável.

Em 2025, o Programa de Estágio do Governo do Estado também passou a fazer parte da gestão MS Multiplica. Voltado para estudantes universitários, o programa integra teoria e prática com foco em ESG. A proposta está alinhada aos pilares de gestão estratégica do Governo do Estado e, no âmbito do programa de Gestão de Pessoas para o Futuro, busca formar cidadãos conscientes e tecnicamente preparados, conectando o aprendizado acadêmico às necessidades reais do serviço público.

1º Seminário de Sustentabilidade

Dentro das ações do eixo de sensibilização da agenda A3P, o Governo do Estado realiza, no dia 19 de agosto, o 1º Seminário de Sustentabilidade MS Multiplica. Na ocasião, serão realizadas palestras, apresentação de casos de sucesso em sustentabilidade nos órgãos e a entrega oficial do Selo A3P 2024 ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por um representante do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

“A ação tem o objetivo de gerar sinergia entre todos os servidores nas práticas sustentáveis, promovendo sensibilização para mudanças e o desenvolvimento de atitudes sustentáveis no seu dia a dia de trabalho, expandindo, da mesma forma, para a sua vida cotidiana”, explica Felini.

Outro objetivo importante é amplificar nos servidores o conhecimento a respeito do Programa MS Multiplica, assim como conectá-los aos estagiários, mentores e membros das CGIs de seus órgãos, promover o nivelamento de conhecimento acerca da A3P e reforçar a importância da adesão de todos para o cumprimento do cronograma de execução de todas as fases dentro dos órgãos.

Serviço

1º Seminário de Sustentabilidade MS Multiplica
Dia 19 de agosto de 2025, das 7h30 às 17h30
Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo (av. Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes)

Comunicação Governo de MS
Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

--
