Aniversário
Mato Grosso do Sul

Ferramenta permite monitoramento público da Saúde de MS com dados em tempo real

Sistema acessível ao público traz dados atualizados sobre leitos, casos e perfil dos atendimentosA SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Gross...

13/08/2025 06h41
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Sistema acessível ao público traz dados atualizados sobre leitos, casos e perfil dos atendimentos

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) disponibiliza à população o Painel Mais Saúde, uma plataforma interativa e atualizada em tempo real que reúne dados estratégicos sobre a rede hospitalar, a evolução de doenças e o perfil dos atendimentos em todo o estado. A ferramenta, acessível pelo endereço mais.saude.ms.gov.br , é um importante instrumento de transparência, controle social e apoio à tomada de decisões.

Por meio do painel, é possível acompanhar a ocupação de leitos clínicos e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nas macrorregiões de saúde, além de consultar mapas e gráficos sobre casos confirmados, suspeitos, recuperados e óbitos, com recortes por idade, sexo, município, comorbidades e categoria profissional. O sistema também permite a comparação entre municípios e o acesso a microdados individualizados, utilizados por pesquisadores e gestores de saúde para análises mais aprofundadas.

Além de dados epidemiológicos, a plataforma oferece uma aba dedicada à gestão de leitos, que mostra, em tempo real, a disponibilidade de vagas em hospitais da rede estadual. Também estão disponíveis painéis com a taxa de isolamento social, indicadores de violência, imunização, além de documentos oficiais, como decretos, notas técnicas, orientações da SES e até informações sobre vacinação de pets.

De acordo com Marcos Espíndola, coordenador de Tecnologia da Informação da SES, o Painel Mais Saúde foi desenvolvido com foco em acessibilidade, transparência e eficiência.

“Trata-se de uma ferramenta que nasceu durante a pandemia da Covid-19 para dar respostas rápidas, com base em dados confiáveis. Hoje, ela se consolida como uma fonte permanente de informação sobre a saúde pública em Mato Grosso do Sul”, afirma Espíndola.

O sistema é alimentado com informações provenientes das unidades de saúde, bases do SUS (Sistema Único de Saúde) e bancos de dados da própria secretaria. A curadoria dos dados é feita por equipes técnicas das áreas de vigilância, regulação e tecnologia da informação.

“O painel permite que o cidadão acompanhe a realidade da rede em tempo real, mas também oferece suporte técnico para os municípios e auxilia os gestores na formulação de políticas públicas mais eficazes”, completa Espíndola.

O Painel Mais Saúde foi desenvolvido pela própria equipe da SES, sem custos com licenciamento externo, e segue em constante atualização para incorporar novas funcionalidades. A ideia, segundo o coordenador, é que o sistema seja expandido para incluir outros indicadores de atenção básica, vacinação, filas de espera e atendimentos ambulatoriais.

A plataforma pode ser acessada por qualquer pessoa com conexão à internet, a partir de computadores, celulares ou tablets. Os dados podem ser baixados e utilizados para fins informativos, jornalísticos, acadêmicos ou institucionais.

“O Painel Mais Saúde representa um avanço no uso de dados públicos como instrumento de planejamento, controle e tomada de decisão. Com informações atualizadas em tempo real e acessíveis a toda a população, fortalecemos o controle social e promovemos uma gestão cada vez mais profissionalizada, baseada em evidências e indicadores de desempenho”, finaliza o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Fotos e arte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SES

