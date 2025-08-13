Whats

Mato Grosso do Sul

Etapas preparatórias de conferência estadual fortalecem Procons de Mato Grosso do Sul

A realização de etapas preparatórias para a Conferência Estadual de Proteção, Orientação, Defesa e Educação do Consumidor, em novembro, tem fortale...

13/08/2025 05h36
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A realização de etapas preparatórias para a Conferência Estadual de Proteção, Orientação, Defesa e Educação do Consumidor, em novembro, tem fortalecido o papel dos Procons em Mato Grosso do Sul.

Ivinhema e Campo Grande já realizaram as primeiras ações de mobilização sobre ao menos um dos cinco eixos temáticos propostos para a conferência, que incluem debates sobre gênero, geração, etnia, raça e pessoas com deficiência, assim como as ameaças e dificuldades sob a ótica do fornecedor enquanto participante da relação de consumo.

O secretário executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti, explica que as ações têm sido incentivadas por meio da Escola do Consumidor, resultando em uma mobilização que envolve todos os segmentos da sociedade.

“Buscamos sensibilizar e mobilizar todas as pessoas para que participem, a fim de contribuir para o estabelecimento de planos de ação voltados a enfrentar os desafios que interfiram no efetivo cumprimento dos direitos consumeristas no Estado”.

Atenção aos idosos

Em um primeiro momento, os Procons de Ivinhema e Campo Grande centraram suas ações junto às pessoas idosas, ao considerar a vulnerabilidade delas diante da aplicação de golpes e descontos indevidos em pensões e aposentadorias.

Centros de convivência de idosos mobilizaram os participantes para receber orientações sobre como proteger seus dados e lidar com propostas suspeitas, enviadas por meio de aplicativos de mensagens e nas redes sociais.

Dos encontros, também foram listadas providências a serem implementadas, como canais de suporte para o recebimento de denúncias e a realização de campanhas que ajudem na identificação de golpes e fraudes.

 

Outras ações

Conforme o superintendente de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon Campo Grande, José Ferreira da Costa Neto, outras conferências livres irão ocorrer na Capital, envolvendo indígenas, pessoas com deficiência e jovens aprendizes do Instituto Mirim. Sua equipe, inclusive, encaminhou o primeiro relatório do evento realizado com idosos no CCI (Centro de Convivência do Idoso) Vovó Ziza.

A Escola do Consumidor do Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), tem mobilizado e prestado suporte a universidades e entidades de classe que também tenham interesse em realizar conferências livres sobre os desafios da efetivação dos direitos do consumidor.

Para participar desta articulação, informações podem ser acessadas no site do Procon Mato Grosso do Sul e solicitadas por meio do telefone (67) 3316-9816 ou pelo e-mail: [email protected].

Kleber Clajus, comunicação Procon/MS
Fotos: Prefeitura de Campo Grande, Divulgação, Kleber Clajus/Procon/MS

