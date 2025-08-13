Saúde forma mais uma turma de vacinadores para suprir carência nos municípios e fortalecer cobertura em MS

Curso promovido pela SES capacita profissionais para atuação segura e qualificada nas salas de vacina em todo o Estado.

Com a missão de suprir a carência de profissionais qualificados para atuar com imunização, principalmente nos municípios do interior do Estado, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) inicia esta semana mais uma formação intensiva de vacinadores, por meio do Curso Sala de Vacina promovido pela Coordenadoria de Imunização, na Escola de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul.

A capacitação, com carga horária de 40 horas teóricas e práticas, contempla nesta etapa a segunda turma dos 39 municípios restantes do Estado. A primeira turma formada em junho atendeu os primeiros 40 municípios por ordem alfabética. A proposta integra um conjunto de ações do governo estadual voltadas ao fortalecimento da atenção primária e à ampliação da cobertura vacinal com segurança técnica.

“A capacitação, abrange orientações sobre o funcionamento das salas de vacinação, o calendário básico de vacinação, a manutenção da rede de frio e as boas práticas de rotina. O objetivo é aprimorar a qualidade dos serviços de imunização e, assim, elevar as coberturas vacinais, evitando o risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis”, explica o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

A técnica de enfermagem Camila Maria, de Juti, explicou que o treinamento é fundamental para fortalecer a equipe de vacinação do município, que atualmente conta com poucos profissionais qualificados. “O curso permitirá a ampliação das ações de imunização, especialmente nas áreas rurais e em domicílio, contribuindo para a cobertura vacinal e facilitando o acesso da comunidade aos serviços de saúde. Agora vou estar habilitada para realizar a vacinação completa, incluindo a aplicação de vacinas como a BCG, que já fui treinada para administrar”, destaca.

Além de conceitos do SUS (Sistema Único de Saúde) e bases imunológicas, o conteúdo inclui calendários vacinais por faixa etária, rede de frio, eventos adversos, sistemas de informação e boas práticas em imunização.

A enfermeira e coordenadora de imunização de Mundo Novo, Cátia Mendonça, destacou a importância de cursos de capacitação para enfrentar os desafios de saúde em regiões de fronteira. Com casos de sarampo sendo registrados em países vizinhos como o Paraguai, o município busca se qualificar para aumentar a cobertura vacinal e evitar que a doença, já controlada no Brasil, volte a ser um problema local.

“A participação em um curso de sala de vacina permitirá a abertura de três novas salas de vacinação para ampliar a cobertura. A medida é fundamental, considerando que, apesar de ter 25 mil habitantes brasileiros, o município atende uma população total de 40 mil pessoas, incluindo estrangeiros da região de fronteira”, enfatiza a enfermeira.

O técnico de enfermagem Nenilvo Alves, de Anaurilândia, avalia que o curso é fundamental para levar novos conhecimentos ao seu município e promover o avanço da saúde por meio da imunização. “A qualificação vai possibilitar que eu assumir a sala de vacinação do distrito de Vila Quebracho, onde trabalho. Com isso, os moradores locais não precisarão mais se deslocar até a cidade para receber as vacinas, facilitando o acesso aos serviços de saúde”, ressalta Alves.

A programação segue até sexta-feira (11), com dinâmica prática e entrega de certificados. A SES/MS reitera seu compromisso em promover ações formativas que impactem diretamente a qualidade da atenção prestada à população sul-mato-grossense e o fortalecimento da saúde pública em Mato Grosso do Sul.

