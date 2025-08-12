Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou o resultado da reunião nesta terça-feira (12) entre Petrobras e Ibama que selou um acordo para av...

12/08/2025 23h08
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Davi Alcolumbre durante entrevista em junho passado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Davi Alcolumbre durante entrevista em junho passado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou o resultado da reunião nesta terça-feira (12) entre Petrobras e Ibama que selou um acordo para avançar na pesquisa exploratória de petróleo na Margem Equatorial.

A petrolífera e o órgão ambiental concordaram com a realização da avaliação pré-operacional (APO), passo essencial para a emissão da licença de perfuração do poço exploratório no bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas. Em nota, Davi destacou o avanço como uma "vitória do Amapá e do Brasil".

A data para o início da APO ainda será divulgada oficialmente pelo Ibama. A avaliação, que simula uma emergência ambiental envolvendo vazamento de petróleo, deverá durar entre três e quatro dias.

Nota à Imprensa:

Recebi com grande alegria, nesta terça-feira (12), a notícia sobre o avanço nas etapas para a pesquisa exploratória de petróleo na Margem Equatorial. Foi definida a realização de um exercício de simulação, com duração estimada de três a quatro dias, para testar a capacidade de resposta das equipes. A data para a avaliação pré-operacional provavelmente será no próximo dia 24, a depender da avaliação dos técnicos do Ibama e da Petrobras.

Essa é uma vitória do Amapá e do Brasil. Um marco, resultado do empenho e do trabalho conjunto de vários atores que defendem um futuro energético sustentável para o nosso país.

Parabenizo e agradeço a todos os envolvidos!

Davi Alcolumbre

Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Veneziano destaca investimentos federais na Paraíba
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Augusta Brito destaca avanços do programa Minha Casa, Minha Vida
Patrícia Barcelos trabalha no Ministério da Educação e participou da implementação do Pronatec - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
15°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.31 km/h

Vento

46%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Câmara aprova projeto que dá o nome Viaduto Papa Francisco a via de acesso em Aparecida (SP)
Há 2 horas Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
Há 2 horas Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná
Há 2 horas Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial
Há 2 horas Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 11 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 1 dia No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados