Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada e apreende receptador

Três Lagoas – MS, no dia 11 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta furtada e apreenderam o receptador.

Neste domingo, por volta das 2h50, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Guanabara, quando na Rua Washington José da Costa visualizaram uma motocicleta parada próximo à esquina, com dois indivíduos sobre o veículo conversando com uma terceira pessoa, onde ao perceberem a aproximação dos policiais os três suspeitos empreenderam fuga. De imediato se iniciou o acompanhamento tático dos ocupantes da motocicleta, onde após uma conversão estes vieram a abandonar o veículo seguindo a fuga a pé momento em que um destes foi alcançado e detido, tendo o segundo se evadido após pular diversos muros.

Durante a fuga, foi observado que o detido de 15 anos, arremessou contra uma parede um celular da marca iPhone, o qual continha dentro da “capinha” um cartão bancário em nome de uma feminina, onde ao ser questionado não soube explicar o motivo pelo qual estavam no local no momento da abordagem.

Em checagens nos sistemas policiais foi constatado que a motocicleta utilizada pelos autores havia sido furtada em 20 de abril, em uma residência na rua Itacil Pereira Martins, no bairro Santos Dumont.

Diante dos fatos, o veículo recuperado e o adolescente infrator foram apresentados na Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738.

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!