Economia

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Governo tem adotado ação para incentivar trabalho por conta própria

12/08/2025 23h08
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil

Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo , da Band News, o presidente Lula defendeu nesta terça-feira (12) apoio a pequenas empresas e microempreendedores .

“Temos hoje milhões e milhões de pequenos empreendedores. Eu acho importante porque é sonho de muita gente trabalhar por conta própria”, ressaltou, ao lembrar que a Lei Geral da Pequena e Média Empresa foi criada em 2006, durante seu primeiro mandato.

O presidente argumentou ainda que o governo tem adotado políticas públicas para incentivar os negócios próprios via ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

“Nós criamos um programa que tem garantido muito crédito para esses trabalhadores”.

Sobre as críticas desse público, o presidente até se comparou com as dificuldades enfrentadas pelo técnico Abel Ferreira com a torcida do Palmeiras.

“O técnico do Palmeiras é o que mais ganhou títulos. Nesses dias, ele perdeu do Corinthians. Eu vi a torcida chamando ele de 'burro'”.

Lula acrescentou a necessidade de apoiar quem trabalha por conta própria, como são os entregadores e motoristas por aplicativo, que exista atenção à seguridade social. “Os momentos difíceis podem acontecer na sua vida”.

