Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

CG 126 anos: Mutirão Todos em Ação terá edição especial neste sábado na Vila Popular

Dentro da programação alusiva aos 126 anos de Campo Grande, acontece no próximo sábado, 16 de agosto, a edição especial do “Mutirão Todos em Ação”....

12/08/2025 22h02
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Dentro da programação alusiva aos 126 anos de Campo Grande, acontece no próximo sábado, 16 de agosto, a edição especial do “Mutirão Todos em Ação”. No período das das 8h às 13h, os moradores da região terão centenas de serviços à disposição na Escola Municipal Frederico Soares, localizada na Avenida Rádio Maia, 410.

O mutirão oferece uma ampla variedade de atendimentos que abrangem desde documentação até serviços de saúde, assistência social, educação, cultura e lazer. Entre os serviços disponíveis estão emissão de RG (encaminhamento e emissão), Carteira de Trabalho, Junta Militar, Cadastro Único, Programas Sociais como Bolsa Família, Passe Livre Urbano e Intermunicipal, Credencial do Idoso, Cartão SUS, além de atendimentos da Vigilância Sanitária e do Procon Municipal e Estadual.

A iniciativa também conta com participação de órgãos como Ministério Público Estadual, Defensoria Pública de MS, Senac, Fecomércio, INSS, Semed, Agetra, Detran-MS, e a presença de entidades como a Casa da Mulher Brasileira, Direitos Humanos, Fundação Municipal de Cultura, além de diversas outras secretarias municipais e estaduais.

Para o público infantil e de todas as idades, o evento terá atividades culturais e de lazer, incluindo teatro de bonecos, oficinas, exposições de artesanato e carros antigos, recreação infantil, gibiteca e shows ao vivo com a Banda Petros. Também haverá serviços de beleza como corte de cabelo, design de sobrancelhas, esmaltação e hidratação.

Além disso, serão oferecidos sorteios de cestas básicas, doação de verduras, mudas de árvores frutíferas e adubos, varal solidário e inscrições para casamento comunitário. O evento terá ainda atendimento veterinário com vacinação, agendamento de castração e exames para pets, por meio do CCZ e da Subea.

Para utilizar os serviços, é necessário apresentar os documentos originais e levar uma cópia. A expectativa é de grande participação da comunidade, em mais uma edição marcada pela promoção da cidadania e pela presença do poder público junto à população.

“Este mutirão especial é uma forma concreta de levarmos os serviços públicos diretamente até a população, facilitando o acesso e promovendo inclusão social. Estamos celebrando os 126 anos de Campo Grande com ações que reforçam o compromisso da nossa gestão em estar perto das pessoas, ouvindo suas demandas e oferecendo soluções efetivas. Convido toda a comunidade da região para aproveitar essa grande oportunidade de cuidar da documentação, da saúde, da educação e do lazer em um só lugar. Juntos, continuamos construindo uma cidade mais justa e acolhedora para todos”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

O “Mutirão Todos em Ação” é uma oportunidade para a população acessar diversos serviços públicos e iniciativas em um só lugar, promovendo cidadania, inclusão social e fortalecimento das políticas públicas.

Serviço:

Mutirão Todos em Ação – Vila Popular
Data: 16 de agosto (sábado)
Horário: das 8h às 13h
Local: Escola Municipal Frederico Soares
Endereço: Avenida Rádio Maia, 410 – Vila Popular

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Campo Grande abre as portas para o futuro com a “Cidade da Juventude”
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Terceira edição do Festsuas deve reunir 500 idosos nesta quarta (13) no CCI Vovó Ziza
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CCZ oferece cadastro para castração no Circuito da Saúde
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
16°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
15°

Sensação

2.01 km/h

Vento

40%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 58 minutos Deputados vão debater ações do Brasil para minimizar efeitos do "tarifaço" dos EUA
Há 58 minutos CG 126 anos: Mutirão Todos em Ação terá edição especial neste sábado na Vila Popular
Há 58 minutos Campo Grande abre as portas para o futuro com a “Cidade da Juventude”
Há 58 minutos Terceira edição do Festsuas deve reunir 500 idosos nesta quarta (13) no CCI Vovó Ziza
Há 58 minutos Deputados vão ouvir Alckmin sobre ações do Brasil para minimizar efeitos do "tarifaço" dos EUA
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 9 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 1 dia No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados