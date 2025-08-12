Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Terceira edição do Festsuas deve reunir 500 idosos nesta quarta (13) no CCI Vovó Ziza

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), realiza, nesta quarta-feira (13), a partir ...

12/08/2025 22h02
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), realiza, nesta quarta-feira (13), a partir das 13 horas no CCI Vovó Ziza, a 3º edição do Festsuas – Festival do Idoso no Suas. O evento deve reunir pelo menos 500 idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) das unidades da Rede de Proteção Social Básica, incluindo os 21 Cras, Centros de Convivência (CC) e Centros de Convivência do Idoso (CCI).

O objetivo é promover a socialização, valorização e protagonismo das pessoas idosas, incentivando a convivência intergeracional, o envelhecimento ativo e saudável, além de estimular a autonomia dos participantes. As edições anteriores tiveram como tema “Ser e Reinventar” e culminaram em desfiles que celebraram o percurso socioeducativo dos idosos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Já nesta edição, o Festsuas contará com a Mostra Cultural dos Idosos, na qual serão expostas memórias históricas, figuras ilustres, culinária típica, músicas e tradições de Campo Grande. Os estandes, organizados pelas próprias unidades de atendimento, terão participação ativa dos idosos e serão avaliados por jurados, que irão premiar as melhores apresentações com critérios de Originalidade, Criatividade e Apresentação.

Celebrando os 126 anos de fundação de Campo Grande, o evento reforça o compromisso da política de assistência social do município com a valorização da cultura e do protagonismo dos idosos na sociedade. A iniciativa, organizada pelas equipes da Superintendência de Proteção Social Básica, busca fortalecer o vínculo entre os participantes e promover a troca de experiências, contribuindo para a efetivação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltado ao público idoso.

Segundo Gizelli Mota, superintendente da Proteção Social Básica da SAS, toda a programação foi pensada para elevar a autoestima e promover o empoderamento dos idosos. “Além de promover a integração social, o festival destaca as ações realizadas pela prefeitura nas unidades de proteção social, que atualmente atende mais de dez mil idosos por ano, por meio de atividades socioeducativas, esportivas, culturais e cursos diversos”.

“O Festsuas representa uma oportunidade de celebrar a história de vida dos idosos, reforçar vínculos e mostrar que o envelhecimento é uma fase de orgulho, cultura e protagonismo”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

#ParaTodosVerem A foto de capa e interna mostra idosas dançando durante o evento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CG 126 anos: Mutirão Todos em Ação terá edição especial neste sábado na Vila Popular
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Campo Grande abre as portas para o futuro com a “Cidade da Juventude”
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CCZ oferece cadastro para castração no Circuito da Saúde
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
16°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
15°

Sensação

2.01 km/h

Vento

40%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Deputados vão debater ações do Brasil para minimizar efeitos do "tarifaço" dos EUA
Há 59 minutos CG 126 anos: Mutirão Todos em Ação terá edição especial neste sábado na Vila Popular
Há 59 minutos Campo Grande abre as portas para o futuro com a “Cidade da Juventude”
Há 59 minutos Terceira edição do Festsuas deve reunir 500 idosos nesta quarta (13) no CCI Vovó Ziza
Há 59 minutos Deputados vão ouvir Alckmin sobre ações do Brasil para minimizar efeitos do "tarifaço" dos EUA
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 9 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 1 dia No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados