Terceira edição do Festsuas deve reunir 500 idosos nesta quarta (13) no CCI Vovó Ziza

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), realiza, nesta quarta-feira (13), a partir das 13 horas no CCI Vovó Ziza, a 3º edição do Festsuas – Festival do Idoso no Suas. O evento deve reunir pelo menos 500 idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) das unidades da Rede de Proteção Social Básica, incluindo os 21 Cras, Centros de Convivência (CC) e Centros de Convivência do Idoso (CCI).

O objetivo é promover a socialização, valorização e protagonismo das pessoas idosas, incentivando a convivência intergeracional, o envelhecimento ativo e saudável, além de estimular a autonomia dos participantes. As edições anteriores tiveram como tema “Ser e Reinventar” e culminaram em desfiles que celebraram o percurso socioeducativo dos idosos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Já nesta edição, o Festsuas contará com a Mostra Cultural dos Idosos, na qual serão expostas memórias históricas, figuras ilustres, culinária típica, músicas e tradições de Campo Grande. Os estandes, organizados pelas próprias unidades de atendimento, terão participação ativa dos idosos e serão avaliados por jurados, que irão premiar as melhores apresentações com critérios de Originalidade, Criatividade e Apresentação.

Celebrando os 126 anos de fundação de Campo Grande, o evento reforça o compromisso da política de assistência social do município com a valorização da cultura e do protagonismo dos idosos na sociedade. A iniciativa, organizada pelas equipes da Superintendência de Proteção Social Básica, busca fortalecer o vínculo entre os participantes e promover a troca de experiências, contribuindo para a efetivação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltado ao público idoso.

Segundo Gizelli Mota, superintendente da Proteção Social Básica da SAS, toda a programação foi pensada para elevar a autoestima e promover o empoderamento dos idosos. “Além de promover a integração social, o festival destaca as ações realizadas pela prefeitura nas unidades de proteção social, que atualmente atende mais de dez mil idosos por ano, por meio de atividades socioeducativas, esportivas, culturais e cursos diversos”.

“O Festsuas representa uma oportunidade de celebrar a história de vida dos idosos, reforçar vínculos e mostrar que o envelhecimento é uma fase de orgulho, cultura e protagonismo”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

#ParaTodosVerem A foto de capa e interna mostra idosas dançando durante o evento.