Senado Federal

Augusta Brito destaca avanços do programa Minha Casa, Minha Vida

Em pronunciamento no Plenário do Senado nesta terça-feira (12), a senadora Augusta Brito (PT-CE) celebrou os avanços do programa Minha Casa, Minha ...

12/08/2025 20h57
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário do Senado nesta terça-feira (12), a senadora Augusta Brito (PT-CE) celebrou os avanços do programa Minha Casa, Minha Vida no estado do Ceará , ressaltando a publicação recente de uma portaria do Ministério das Cidades que inaugura uma nova fase da política, voltada para municípios com até 50 mil habitantes. A senadora destacou que 130 dos 184 municípios cearenses serão contemplados com um total de 3.080 unidades habitacionais.

— São números que representam mais do que tijolos e concreto, paredes e um teto. Eles representam sonhos sendo realizados, famílias saindo do aluguel, crianças crescendo em um lar seguro e digno — afirmou.

Criado em 2009, o Minha Casa, Minha Vida promove a construção e o financiamento de moradias para a população de baixa renda. Segundo Augusta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem priorizado em seu mandato a retomada e o fortalecimento do programa. Até dezembro de 2024, foram contratadas mais de 1,2 milhão de unidades habitacionais em todo o Brasil, com meta de alcançar 2 milhões até o final de 2026.

Para a senadora, a casa própria é o "alicerce" para que o planejamento familiar e o desenvolvimento humano individual. Ela acrescentou que cada unidade construída também movimenta a economia local, especialmente na construção civil e no comércio.

— O Minha Casa, Minha Vida é a demonstração concreta de que, quando há compromisso político e vontade de governar para todos e todas, o resultado chega à ponta — concluiu.

Camily Oliveira, sob supervisão de Rodrigo Baptista

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados