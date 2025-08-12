Operação Shamar – Polícia Civil realiza palestra para alunos do Ensino Médio em Coxim

Na manhã desta terça-feira, 09/08, durante a operação “SHAMAR”, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim realizou uma palestra com o tema: “Agosto Lilás”, para alunos do Ensino Médico da Fundação Educacional de Coxim – FEC.

A ação teve como objetivo o combate e a prevenção da violência em âmbito doméstico, mostrando para os alunos os tipos de violência, quem pode ser agressor, quem pode ser vítima, formas de denunciar, além de outros aspectos legais.

As denúncias podem ser realizadas de forma anônima, pelo Disque-180 ou pelo número da DAM/Coxim, pelo telefone: (67) 3291-1338.