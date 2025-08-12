Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

ALEMS realiza sessão solene em reconhecimento às mulheres músicas instrumentistas

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará, nesta quarta-feira (13), às 19h, a Sessão Solene de Entrega da Medalha ...

12/08/2025 19h51
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Proposto pelo deputado Caravina, a Assembleia Legislativa celebra o talento e a cultura das mulheres músicas instrumentistas
Proposto pelo deputado Caravina, a Assembleia Legislativa celebra o talento e a cultura das mulheres músicas instrumentistas

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará, nesta quarta-feira (13), às 19h, a Sessão Solene de Entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem à Helena Meirelles. A condecoração, proposta pelo deputado estadual Caravina (PSDB), foi instituída pela  Resolução 6/2025 , que objetiva reconhecer o talento e homenagear mulheres músicas instrumentistas do Estado nos mais variados segmentos musicais.

A homenagem celebra também o Dia Estadual da Mulher Música Instrumentista, instituído pela Lei nº 6.415/2025 , de autoria do parlamentar. A data faz referência ao aniversário de nascimento da violeira Helena Meirelles, reconhecida internacionalmente como um dos maiores nomes da música sul-mato-grossense, símbolo de resistência, talento e identidade cultural.

Para o deputado Caravina, a homenagem representa o reconhecimento cultural e a valorização das mulheres que contribuem significativamente para o patrimônio artístico do Mato Grosso do Sul. “Cada nota tocada carrega história, dedicação e emoção. Essas mulheres representam não apenas o talento individual, mas a força da cultura do nosso Estado. É um orgulho poder prestar essa homenagem”, destacou.

Serviço

A sessão solene é aberta ao público e à imprensa, contando com cobertura jornalística realizada pela Comunicação da ALEMS. Será disponibilizado registro fotográfico no banco de imagens do Portal da ALEMS , além da tramsnissão ao vivo pelo Facebook  e  Youtube . A  solenidade será transmitida simultaneamente pelos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS, no canal 7.2 (sinal aberto) e canal 9 da Claro NET TV, bem como pelo link da TV ALEMS no site institucional. A transmissão também poderá ser acompanhada pela Rádio ALEMS FM 105.5 (sinal aberto) ou pelo link da Rádio ALEMS no portal da Assembleia.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícias Civil e Penal cumprem mandado de prisão contra condenado por roubo em Dourados
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação Shamar – Polícia Civil participa de palestra em escola estadual em Jardim
Único hospital indígena no Brasil pode fechar as portas em 2025, alerta deputada
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
23°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
22°

Sensação

1.23 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 49 minutos Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming
Há 49 minutos ALEMS realiza sessão solene em reconhecimento às mulheres músicas instrumentistas
Há 49 minutos Paim anuncia novo acordo Brasil-China de cooperação econômica e tecnológica
Há 49 minutos Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
Há 49 minutos Polícias Civil e Penal cumprem mandado de prisão contra condenado por roubo em Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 6 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 1 dia No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados