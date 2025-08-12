ALEMS realiza sessão solene em reconhecimento às mulheres músicas instrumentistas

(67) 99142-9066
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará, nesta quarta-feira (13), às 19h, a Sessão Solene de Entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem à Helena Meirelles. A condecoração, proposta pelo deputado estadual Caravina (PSDB), foi instituída pela Resolução 6/2025 , que objetiva reconhecer o talento e homenagear mulheres músicas instrumentistas do Estado nos mais variados segmentos musicais.
A homenagem celebra também o Dia Estadual da Mulher Música Instrumentista, instituído pela Lei nº 6.415/2025 , de autoria do parlamentar. A data faz referência ao aniversário de nascimento da violeira Helena Meirelles, reconhecida internacionalmente como um dos maiores nomes da música sul-mato-grossense, símbolo de resistência, talento e identidade cultural.
Para o deputado Caravina, a homenagem representa o reconhecimento cultural e a valorização das mulheres que contribuem significativamente para o patrimônio artístico do Mato Grosso do Sul. “Cada nota tocada carrega história, dedicação e emoção. Essas mulheres representam não apenas o talento individual, mas a força da cultura do nosso Estado. É um orgulho poder prestar essa homenagem”, destacou.
Serviço
A sessão solene é aberta ao público e à imprensa, contando com cobertura jornalística realizada pela Comunicação da ALEMS. Será disponibilizado registro fotográfico no banco de imagens do Portal da ALEMS , além da tramsnissão ao vivo pelo Youtube . A solenidade será transmitida simultaneamente pelos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS, no canal 7.2 (sinal aberto) e canal 9 da Claro NET TV, bem como pelo link da TV ALEMS no site institucional. A transmissão também poderá ser acompanhada pela Rádio ALEMS FM 105.5 (sinal aberto) ou pelo link da Rádio ALEMS no portal da Assembleia.
