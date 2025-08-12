ALEMS realiza sessão solene em reconhecimento às mulheres músicas instrumentistas

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará, nesta quarta-feira (13), às 19h, a Sessão Solene de Entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem à Helena Meirelles. A condecoração, proposta pelo deputado estadual Caravina (PSDB), foi instituída pela Resolução 6/2025 , que objetiva reconhecer o talento e homenagear mulheres músicas instrumentistas do Estado nos mais variados segmentos musicais.

A homenagem celebra também o Dia Estadual da Mulher Música Instrumentista, instituído pela Lei nº 6.415/2025 , de autoria do parlamentar. A data faz referência ao aniversário de nascimento da violeira Helena Meirelles, reconhecida internacionalmente como um dos maiores nomes da música sul-mato-grossense, símbolo de resistência, talento e identidade cultural.

Para o deputado Caravina, a homenagem representa o reconhecimento cultural e a valorização das mulheres que contribuem significativamente para o patrimônio artístico do Mato Grosso do Sul. “Cada nota tocada carrega história, dedicação e emoção. Essas mulheres representam não apenas o talento individual, mas a força da cultura do nosso Estado. É um orgulho poder prestar essa homenagem”, destacou.

Serviço