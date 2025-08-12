Polícias Civil e Penal cumprem mandado de prisão contra condenado por roubo em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira (DEFRON), em ação conjunta com a Polícia Penal em Dourados-MS, cumpriu, no último domingo (11), um mandado de prisão contra um homem de 25 anos, condenado pelo crime de roubo.

A ação foi resultado da troca de informações entre investigadores da DEFRON e policiais penais, que identificaram a existência de mandado de prisão em aberto contra o detento, já condenado por outros crimes. O cumprimento do mandado integra uma série de diligências realizadas pela DEFRON para localizar e prender indivíduos envolvidos em crimes graves, como tráfico de drogas e roubos.

O preso permanece na Penitenciária Estadual de Dourados, onde foram adotadas as medidas de praxe.