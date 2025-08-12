Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Economia

Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias

Instituto realiza ajustes e correções de inconsistências tecnológicas

12/08/2025 19h51
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , órgão oficial de dados como inflação e mercado de trabalho, informou nesta terça-feira (12) que problemas técnicos vão atrasar, em 18 dias, a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, levantamento que aponta a taxa de desocupação no país.

Em vez de serem conhecidos em 29 de agosto, os dados de desemprego relativos ao trimestre encerrado em julho serão divulgados em 16 de setembro, segundo comunicado da Diretoria de Pesquisa do IBGE.

“Devido à necessidade de ajustes e correções de inconsistências tecnológicas identificadas no processo de transmissão da seleção de domicílios dos Sistemas de Gerenciamento de Coleta para os Dispositivos Móveis de Coleta da PNAD Contínua, foi necessária a alteração do cronograma de coleta de campo do mês de julho de 2025”, registra a nota.

O IBGE detalhou que o fechamento do banco de coleta de julho, inicialmente programado para ocorrer na primeira semana de agosto, foi transferido para a segunda semana do mês. “Dessa forma, todas as etapas de produção realizadas após o encerramento da coleta de campo foram reprogramadas”.

Retrato do mercado de trabalho

A cada trimestre, 211 mil domicílios em 3,5 mil municípios de todos os estados e do Distrito Federal são visitados pelos pesquisadores. A Pnad se propõe a ser a principal pesquisa sobre mercado de trabalho no país.

O retrato do nível de ocupação é feito em cima de informações coletadas de pessoas com 14 anos ou mais de idade e leva em conta todas as formas de trabalho, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.

Pelos critérios do IBGE, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego.

A Pnad é diferente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que traz dados apenas relacionados a trabalhadores com carteira assinada.

Calendário regular

O IBGE informou que o atraso na pesquisa do trimestre móvel encerrado em julho não afetará o calendário dos demais trimestres. Confira aqui o cronograma completo.

O i nstituto afirmou ainda que está mantida a divulgação da Pnad Contínua Trimestral, na próxima sexta-feira (15). Diferentemente da Pnad Mensal (divulgada todos os meses), que traz sempre dados dos trimestres móveis, a pesquisa trimestral (divulgada a cada 90 dias) traz dados específicos sobre os trimestres fixos (períodos terminados em março, junho, setembro e dezembro), com análises específicas relacionadas a sexo, idade, nível de instrução e cor.

Recorde positivo em junho

A divulgação mais recente da Pnad Contínua Mensal, referente ao trimestre encerrado em junho e divulgada no último dia 31, apontou que o Brasil apresentou taxa de desemprego de 5,8% , a menor já registrada na série histórica do instituto, iniciada em 2012.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Preço do café cai pela primeira vez depois de 18 meses, diz IBGE
© Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo Inflação fecha julho em 0,26%; alimentos caem pelo segundo mês seguido
© Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo Inflação fecha julho em 0,26%; alimentos caem pela segundo mês seguido
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
23°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
22°

Sensação

1.23 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 49 minutos Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming
Há 49 minutos ALEMS realiza sessão solene em reconhecimento às mulheres músicas instrumentistas
Há 49 minutos Paim anuncia novo acordo Brasil-China de cooperação econômica e tecnológica
Há 49 minutos Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
Há 49 minutos Polícias Civil e Penal cumprem mandado de prisão contra condenado por roubo em Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 6 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 1 dia No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados