Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Supremo

Áudio atribuído a juiz auxiliar de Alexandre de Moraes revela suposta pressão no STF

Gravação divulgada pelo portal Metrópoles indica que Airton Vieira, ex-juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no STF, teria relatado desgaste extremo.

12/08/2025 19h41
Por: Redação
Áudio atribuído ao juiz Airton Vieira revela pressões e prejuízos pessoais, enquanto atuava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF.| Foto: Reprodução/YouTube STF
Áudio atribuído ao juiz Airton Vieira revela pressões e prejuízos pessoais, enquanto atuava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF.| Foto: Reprodução/YouTube STF

Um áudio atribuído a Airton Vieira, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2018 e março de 2025, revela possíveis pressões sofridas enquanto o magistrado atuava no gabinete do ministro.

 

Na gravação, divulgada pelo portal Metrópoles, o juiz teria indicado que chegara ao limite físico, psicológico e emocional. Segundo o site de notícias, o desabafo seria de 14 de janeiro de 2023 e feito para Eduardo Tagliaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido à época por Moraes.

 

“Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não aguento mais, física, psicológica e emocionalmente. Não consigo dormir sossegado, não tenho tranquilidade. Estou perdendo completamente a higidez mental, o pouco que eu ainda tinha. Realmente a coisa está feia”, diz o áudio atribuído a Vieira.

 

A reportagem tentou contato com o juiz Airton Vieira, tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo (onde Vieira é desembargador) como no STF, mas não obteve retorno. O suposto áudio de Vieira foi publicado hoje no portal. Tagliaferro compartilhou a publicação na rede social X.

 

 

Cobranças e problemas familiares

 

 

Além do desgaste profissional, o magistrado teria relatado problemas familiares decorrentes da pressão no gabinete de Moraes.

 

“Pensei que a pressão diminuiria, mas ela voltou a crescer exponencialmente. Fico constrangido de sair agora, justamente no momento da maior tempestade. Isso seria desagradável e eu não faria. Está muito, muito difícil”, declarou.

 

O juiz também teria desabafado quanto aos sofrimentos causados à sua própria família.

 

“Minha família está sendo extremamente prejudicada, e o trabalho só aumenta a pressão. Cobranças para tudo, o que falamos não tem crédito, e tudo é para anteontem”, lamentou.

 

Na última sexta-feira (8/8), Moraes negou o pedido da defesa de Tagliaferro para acessar os autos do inquérito que o investiga. O ex-assessor é suspeito de vazar conversas de WhatsApp do gabinete do ministro, ligadas ao bloqueio de perfis de direita nas redes sociais. A Polícia Federal o indiciou por violação de sigilo funcional com dano à administração pública.

 

 

Citação na “Vaza toga”

 

 

O juiz Airton Vieira ficou conhecido quando, em março do ano passado, comunicou em audiência ao tenente-coronel Mauro Cid que ele voltaria à prisão. Na audiência de 22 de março de 2024, o juiz, que era na ocasião o assessor mais próximo de Moraes no STF, informou Cid sobre a prisão dele em decorrência de gravações publicadas pela revista Veja, nas quais o tenente-coronel afirma que estaria sendo forçado a delatar o que não havia acontecido.

 

Vieira também é citado pelo jornalista David Ágape nas reportagens “Vaza toga 1 e 2”. Segundo a matéria, o juiz teria dado instruções de como “falsificar a origem de relatórios para justificar prisões e proibições de conteúdo”. Ele teria coordenado a censura extraoficial e pedido a criação de e-mails anônimos para aquecer denúncias.

 

Ágape destacou que o magistrado reconheceu a “ilegalidade do esquema e temia ser exposto”. Em uma das mensagens vazadas, enviada ao grupo de WhatsApp dos responsáveis pelas audiências de custódia, Vieira teria ironizado sua saída:

 

“Despeço-me aqui, singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo… Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito: a prisão!”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo Bolsonaro pede a Moraes autorização para realizar exames médicos
© Marcello Casal JrAgência Brasil PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
23°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
22°

Sensação

1.23 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos Aprovada na CE, indicada à Ancine defende regulação do streaming
Há 54 minutos ALEMS realiza sessão solene em reconhecimento às mulheres músicas instrumentistas
Há 54 minutos Paim anuncia novo acordo Brasil-China de cooperação econômica e tecnológica
Há 54 minutos Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias
Há 54 minutos Polícias Civil e Penal cumprem mandado de prisão contra condenado por roubo em Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 6 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 1 dia No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados