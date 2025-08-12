Operação Shamar – Polícia Civil participa de palestra em escola estadual em Jardim

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Jardim, participou na manhã desta terça-feira, 12/08, de uma palestra voltada aos alunos do 2º ano da Escola Estadual Rufino, no município de Jardim, como parte das ações da Operação Shamar e da campanha Agosto Lilás.

O evento, realizado em parceria com a Casa da Mulher Jardinense, teve como tema “Fazendo a Diferença – Agosto Lilás”, abordando a importância do papel de cada indivíduo no enfrentamento à violência contra a mulher. De acordo com a delegada Allana Zarelli, a palestra contemplou reflexões sobre masculinidade saudável, empoderamento feminino e atitudes de apoio às vítimas.

Durante a atividade, os adolescentes participaram de uma dinâmica interativa na qual analisaram diversas situações, debatendo quais comportamentos contribuem para auxiliar a vítima e quais, ao contrário, dificultam seu acolhimento e proteção.

A ação integra o conjunto de atividades desenvolvidas no mês de agosto para conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à violência de gênero, reforçando o compromisso da Polícia Civil e da rede de atendimento de Jardim com a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária