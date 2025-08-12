Whats

Legislativo - MS
Legislativo - MS

Único hospital indígena no Brasil pode fechar as portas em 2025, alerta deputada

O único hospital indígena do Brasil, referência no atendimento às etnias Guarani, Kaiowá e Terena, corre risco de encerrar suas atividades em outub...

12/08/2025 17h35
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O único hospital indígena do Brasil, referência no atendimento às etnias Guarani, Kaiowá e Terena, corre risco de encerrar suas atividades em outubro de 2025. O alerta foi feito pela deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), que apresentou indicação na Assembleia Legislativa solicitando recursos emergenciais para garantir a continuidade do Hospital e Maternidade Porta da Esperança, em Dourados.

A parlamentar encaminhou o pedido à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha e ao governador Eduardo Riedel (PSDB), por intermédio do secretário de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Mantido pela Missão Evangélica Caiuá há mais de seis décadas, o hospital enfrenta déficit mensal superior a R$200 mil, valor não coberto integralmente pelo repasse do SUS. Sem o apoio de instâncias públicas, o fechamento da unidade deixaria milhares de indígenas sem atendimento.

Lia Nogueira já destinou emenda parlamentar para apoiar a estrutura da unidade, no valor de R$100 mil, onde foram adquiridos equipamentos para a lavanderia hospitalar, contribuindo para reforçar o atendimento. No entanto, a parlamentar reconhece que, diante da dimensão da demanda e do déficit mensal, essa ajuda, embora importante, não é suficiente para garantir a manutenção do hospital a longo prazo.

“Estamos falando de uma questão de vida ou morte para muitas famílias. É urgente que as esferas federal e estadual se mobilizem para preservar este serviço essencial”, enfatizou Lia Nogueira.

