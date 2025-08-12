Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Hashioka pede melhoria de sinal de telefonia em Inocência e Cassilândia à Anatel

Em função das dificuldades de realizar ligações telefônicas e utilizar a internet nos municípios de Inocência e Cassilândia, o deputado estadual Ro...

12/08/2025 15h28
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Trata-se de uma reivindicação da população local que reclama da baixa qualidade do sinal de telefonia móvel oferecida pela operadora Vivo
Trata-se de uma reivindicação da população local que reclama da baixa qualidade do sinal de telefonia móvel oferecida pela operadora Vivo

Em função das dificuldades de realizar ligações telefônicas e utilizar a internet nos municípios de Inocência e Cassilândia, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou indicação para realização de reparos e melhorias da rede de telefonia e do sinal da operadora nesses municípios. A indicação foi lida na sessão plenária desta terça-feira, 12, da Assembleia Legislativa.

O pedido, enviado ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Manuel Baigorri, e ao gerente regional da empresa Vivo em Mato Grosso do Sul, Enos Kuhlmann, é uma reivindicação da população local que reclama da baixa qualidade do sinal de telefonia móvel oferecida pela operadora Vivo.

Conforme justificativa, em diversas regiões urbanas e, sobretudo, nas áreas rurais desses dois municípios, o sinal é instável, fraco ou totalmente inexistente, comprometendo tanto as comunicações pessoais quanto as profissionais. “Essa situação prejudica diretamente o desenvolvimento econômico local. Além disso, a deficiência na cobertura da rede móvel coloca em risco a segurança da população, dificultando chamadas de emergência, atendimento médico remoto e ações de socorro em áreas mais isoladas”, destacou Hashioka.

