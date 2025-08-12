Proposta Declaração de Patrimônio Imaterial e Cultural à Tradicional Fogueira de Jateí

O deputado e vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Renato Câmara (MDB), apresentou nesta manhã (12), durante a sessão ordinária, o Projeto de Lei 204/2025 , que declara a tradicional Fogueira de Jateí como Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A declaração do evento como Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul reconhece sua importância histórica, cultural, religiosa e social para a população sul-mato-grossense. Caberá ao Poder Executivo, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, promoverá a adoção das medidas cabíveis para o registro da Fogueira de Jateí como bem de natureza imaterial, nos termos da Lei Estadual 3.522/2008, e do Decreto Estadual 12.686/2008.

Renato Câmara explica o motivo de sua proposta. “A tradicional Fogueira de Jateí é realizada anualmente desde 1977, sendo uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Estado. A celebração começou com uma fogueira modesta de seis metros, por iniciativa do professor Manoel Sanches Gabriel, sendo realizada em homenagem a São Pedro, padroeiro da cidade, agora é um evento de fé, tradição e identidade cultural, reunindo dezenas de milhares de pessoas todos os anos. A festividade conta com atrações musicais regionais e nacionais, apresentações artísticas, parque de diversões, barracas típicas, cavalgadas e show pirotécnico, além do grande momento da queima da fogueira, considerado símbolo máximo do evento”, justificou o parlamentar.