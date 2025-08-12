Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Deputado Zé Teixeira atende demandas de Campo Grande e Dourados

Nesta terça-feira (12), o deputado estadual Zé Teixeira reafirmou seu compromisso com as demandas cotidianas da população sul-mato-grossense ao apr...

12/08/2025 15h28
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Nesta terça-feira (12), o deputado estadual Zé Teixeira reafirmou seu compromisso com as demandas cotidianas da população sul-mato-grossense ao apresentar indicações que refletem um olhar atento às necessidades urbanas dos maiores municípios do Estado: Dourados e Campo Grande.

Em Dourados, Zé Teixeira reforçou a solicitação para a construção de uma faixa elevada de pedestres na movimentada Avenida Hayel Bon Faker, em frente à Paróquia São Carlos. A indicação, feita ao governador Eduardo Riedel e ao diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Júnior, tem como base ofício da Agetran local, que já havia apontado a urgência da medida.

A avenida, conhecida pelo intenso fluxo de veículos e pela velocidade com que muitos trafegam, representa um risco constante à segurança dos pedestres — especialmente aos frequentadores da paróquia. A faixa elevada, além de promover travessias mais seguras, funcionaria como redutor de velocidade, contribuindo para a preservação de vidas e a melhoria da mobilidade urbana.

Já na capital Campo Grande, o parlamentar direcionou sua atenção ao Bairro Carandá Bosque, onde moradores da Rua Estrela do Norte enfrentam noites escuras devido à falta de iluminação pública. A indicação foi encaminhada à prefeita Adriane Lopes, solicitando a substituição urgente das lâmpadas queimadas.

A ausência de luz tem gerado insegurança, facilitando a ocorrência de furtos e dificultando a circulação de pedestres, ciclistas e motoristas. A medida proposta por Zé Teixeira visa restaurar a sensação de segurança, valorizar o espaço público e garantir melhores condições de deslocamento para todos.
 

