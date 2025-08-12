Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

CSP acata recompensa a policial que apreender armas ilegais

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (12) o projeto que destina recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) p...

12/08/2025 15h28
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Flávio Bolsonaro apresentou relatório favorável ao PL 82/2023, que segue para a análise da CAE - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Flávio Bolsonaro apresentou relatório favorável ao PL 82/2023, que segue para a análise da CAE - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (12) o projeto que destina recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para recompensas a policiais que apreenderem armas de fogo ilegais.

O PL 82/2023 , do senador Marcos do Val (Podemos-ES), recebeu parecer favorável do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e segue para decisão final na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

O projeto acrescenta na Lei 13.756, de 2018 , que o Fundo Nacional de Segurança Pública terá também como destinação a recompensa a policial que, em serviço, apreender armas de fogo ilegais ou irregulares provenientes de crime. A recompensa seria concedida a policiais da União e dos estados, além do Distrito Federal.

Na justificação, o autor declara que a proposição tem por objetivos reduzir o número de armas de fogo nas mãos dos criminosos, estimular o combate ao tráfico de armas de fogo, incentivar os agentes de segurança pública a apreender armas de fogo ilegais e valorizar os profissionais de segurança pública.

O relator foi favorável: “o estabelecimento de recompensa pecuniária a policial que, em serviço, apreender arma de fogo ilegais proveniente de crime é medida de incentivo ao combate à criminalidade, além de contribuir para a valorização do profissional de segurança pública”.

Agentes municipais

Flávio Bolsonaro afirmou que o projeto original restringia os entes beneficiados à União, estados e Distrito Federal, excluindo indevidamente os municípios. Ele lembrou que as guardas municipais são hoje parte integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e exercem, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, atividades de policiamento ostensivo e comunitário, muitas vezes com ações de apreensão de armamentos ilegais e atuação em operações conjuntas com as demais forças.

O relator propôs emenda, portanto, para garantir a recompensa também aos agentes das guardas municipais.

“Tal modificação corrige uma lacuna histórica de exclusão dos municípios nas políticas nacionais de segurança pública, garantindo isonomia no tratamento das instituições que efetivamente atuam na linha de frente do combate à criminalidade”, disse o relator, que leu seu parecer em reunião anterior da CSP.

Atualmente, os recursos do FNSP são destinados a construção e reforma de unidades de policiamento, compra de material, programas de prevenção (incluindo polícia comunitária), integração de sistemas, recebimento de denúncias, recompensa por denúncia, entre outros.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Para Damares, medida vai ter impacto em investigações de violência doméstica e crimes sexuais - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Gravação sem autorização como prova criminal passa na CSP
Na CDR, ministra disse que o plano de contingência do governo, prestes a ser anunciado, terá impacto fiscal pequeno - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
Relatado por Alan Rick, o PL 426/2023 segue para a análise do Plenário - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
23°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
22°

Sensação

1.23 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 37 minutos Líderes definem que projeto da anistia e mudança do foro privilegiado não entram na pauta desta semana
Há 37 minutos Único hospital indígena no Brasil pode fechar as portas em 2025, alerta deputada
Há 37 minutos Participantes de seminário defendem que a primeira infância esteja no centro dos investimentos
Há 37 minutos Comissão debate política nacional para residências em saúde
Há 37 minutos Debatedores pedem na Câmara a nomeação de aprovados em concursos para agências reguladoras
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 4 horas Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
3
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 1 dia No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados