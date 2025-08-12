Fogueira de Jateí caminha para se tornar Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou, nesta terça-feira, 12, em Campo Grande, projeto de lei que declara a tradicional Fogueira de Jateí como bem cultural de Mato Grosso do Sul, garantindo sua preservação e registro pela Fundação de Cultura do Estado. A proposta nasceu a partir de solicitação da prefeita de Jateí, Cileide Cabral, que destacou a importância histórica e afetiva do evento para a cidade.

