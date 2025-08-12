Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

CCZ oferece cadastro para castração no Circuito da Saúde

Acontece nessa quarta-feira (13) a segunda edição do Circuito da Saúde: Sesau mais perto de você, que facilita o acesso da população aos serviços q...

12/08/2025 14h24
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Acontece nessa quarta-feira (13) a segunda edição do Circuito da Saúde: Sesau mais perto de você, que facilita o acesso da população aos serviços que são ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde. Dentre as atividades ofertadas, estará o cadastro de para a castração de cães e gatos pela coordenadoria de controle de zoonoses (CCZ).

Dentro de todo o circuito, diversos serviços são ofertados à população da região atendida, que dessa vez será na USF Aero Rancho IV, como consultas médicas e de enfermagem, vacinação para todas as faixas etárias, testagens rápidas (HIV, sífilis, hepatites B e C), avaliação multiprofissional do desenvolvimento infantil.

No local a CCZ estará com o castramóvel, que fará o cadastro de cães e gatos para a castração sem restrição de quantidade de animais. “É necessário apenas que, no caso de cães, ele tenha entre seis meses e oito anos, pesando menos de 15 quilos e, para gatos, a idade mínima é de seis meses e pelo menos dois quilos”, explica a veterinária responsável pela coordenadoria, Cláudia Macedo.

Para os tutores de cães que realizarem o cadastro, seja através do QRCode que é disponibilizado no local, ou com a ajuda da equipe na unidade, já é possível saber qual a data em que o procedimento está agendado. O tutores de felinos serão avisados, via telefone, a data em que o encaixe será feito.

A coordenadoria também terá os serviços de vacinação antirrábica, coleta de sangue para diagnóstico de Leishmaniose Visceral Canina, avaliação para diagnóstico em felinos suspeitos de esporotricose e orientações referentes a demais serviços da vigilância em zoonoses: animais peçonhentos, roedores e sinantrópicos, guarda responsável, prevenção e controle de zoonoses.

O circuito atenderá toda a população da região do Aero Rancho e entorno com serviços de saúde entre 7h e 17h, na USF Aero Rancho IV, que fica na rua Leonor Garcia Pires, 285.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Fumacê circula por três bairros nesta terça-feira (12)
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CG 126 anos: Circuito da Saúde leva serviços de prevenção e cuidado à população do Aero Rancho
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Funsat anuncia mais de 2,1 mil vagas de emprego nesta terça-feira em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
27°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
26°

Sensação

1.46 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 57 minutos Fogueira de Jateí avança para se tornar Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul
Há 57 minutos Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
Há 57 minutos CCZ oferece cadastro para castração no Circuito da Saúde
Há 57 minutos Fogueira de Jateí caminha para se tornar Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul
Há 57 minutos Lucas de Lima propõe programa para incentivar prática esportiva entre pessoas com TEA
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 1 dia No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 57 minutos Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados