Polícia Civil recupera cinco celulares furtados em Paranaíba

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Paranaíba, recuperou, nesta segunda-feira, cinco aparelhos celulares, que foram furtados entre os anos de 2024 e 2025. A operação é resultado de investigação feita pela equipe da unidade policial, que se dedicou à localização dos dispositivos a partir de registros de ocorrência, rastreamento de sinais e diligências em campo.

Os telefones foram apreendidos e serão restituídos às vítimas. As investigações continuam, para recuperar outros aparelhos ainda não localizados e adotar as medidas legais cabíveis conforme a situação de cada caso.

As pessoas que estavam com os aparelhos responderão por receptação culposa. A Polícia Civil reforça que o registro do boletim de ocorrência é essencial para a investigação e recuperação de bens furtados ou roubados. Somente com o devido registro é possível rastrear o histórico do aparelho, acionar sistemas de bloqueio e subsidiar as diligências policiais.

A instituição destaca a importância da colaboração da população, que pode contribuir com informações por meio de canais oficiais, inclusive de forma anônima.