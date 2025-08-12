Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar de Coxim recebe novos fardamentos para efetivo do 5º BPM

Coxim (MS)–Na tarde desta segunda-feira (11/08), a Polícia Militar de Coxim recebeu 65 novos fardamentos destinados aos policiais militares da sede...

12/08/2025 12h12
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS)Na tarde desta segunda-feira (11/08), a Polícia Militar de Coxim recebeu 65 novos fardamentos destinados aos policiais militares da sede do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM).

A solenidade contou com a presença do Comandante do 5º BPM, Tenente-Coronel Adriano Rodrigues de Oliveira, do Deputado Estadual Júnior Mochi, da Vereadora Adriana Nabhan e do Presidente da Associação de Cabos e Soldados Regional Coxim, Subtenente Cícero José de Lima.

Os uniformes foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual Júnior Mochi, viabilizada pela vereadora Adriana Nabhan. Durante o ato, o Tenente-Coronel Adriano agradeceu o apoio e destacou a importância do investimento.

“O fardamento é um item essencial para o desempenho das atividades policiais, pois representa não apenas a padronização e a identidade visual da corporação, mas também a valorização do nosso efetivo”, ressaltou o comandante.

A entrega reforça o compromisso com melhores condições de trabalho e a valorização dos profissionais que atuam diariamente na segurança da população coxinense.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Deputado ressalta que a Fogueira de Jateí é símbolo de fé, identidade e história no interior de Mato Grosso do Sul. Fogueira de Jateí avança para se tornar Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul
Deputado ressalta que a Fogueira de Jateí é símbolo de fé, identidade e história no interior de Mato Grosso do Sul. Fogueira de Jateí caminha para se tornar Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul
Lucas de Lima propõe programa para incentivar prática esportiva entre pessoas com TEA
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
27°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
26°

Sensação

1.46 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 56 minutos Fogueira de Jateí avança para se tornar Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul
Há 56 minutos Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
Há 56 minutos CCZ oferece cadastro para castração no Circuito da Saúde
Há 56 minutos Fogueira de Jateí caminha para se tornar Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul
Há 56 minutos Lucas de Lima propõe programa para incentivar prática esportiva entre pessoas com TEA
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 1 dia No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 56 minutos Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE
5
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados