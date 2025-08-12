Polícia Militar de Coxim recebe novos fardamentos para efetivo do 5º BPM

Coxim (MS)–Na tarde desta segunda-feira (11/08), a Polícia Militar de Coxim recebeu 65 novos fardamentos destinados aos policiais militares da sede do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM).

A solenidade contou com a presença do Comandante do 5º BPM, Tenente-Coronel Adriano Rodrigues de Oliveira, do Deputado Estadual Júnior Mochi, da Vereadora Adriana Nabhan e do Presidente da Associação de Cabos e Soldados Regional Coxim, Subtenente Cícero José de Lima.

Os uniformes foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual Júnior Mochi, viabilizada pela vereadora Adriana Nabhan. Durante o ato, o Tenente-Coronel Adriano agradeceu o apoio e destacou a importância do investimento.

“O fardamento é um item essencial para o desempenho das atividades policiais, pois representa não apenas a padronização e a identidade visual da corporação, mas também a valorização do nosso efetivo”, ressaltou o comandante.

A entrega reforça o compromisso com melhores condições de trabalho e a valorização dos profissionais que atuam diariamente na segurança da população coxinense.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM