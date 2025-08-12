CG 126 anos: Circuito da Saúde leva serviços de prevenção e cuidado à população do Aero Rancho

Como parte das comemorações pelos 126 anos de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza, nesta quarta-feira (13), mais uma edição do Circuito da Saúde: “Sesau Mais Perto de Você”, na Unidade de Saúde da Família (USF) Aero Rancho IV, localizada na Rua Leonor Garcia Pires, nº 285. As atividades ocorrerão das 7h às 17h.

A iniciativa será desenvolvida ao longo de todo o mês de agosto de 2025 e percorrerá as sete regiões da capital, levando serviços de saúde diretamente à população. Os atendimentos serão realizados sempre às quartas-feiras, nas unidades polo da Atenção Primária à Saúde, das 7h às 17h, e aos sábados no Centro de Especialidades Médicas II (CEM II).

Durante o Circuito, a comunidade terá acesso a uma ampla oferta de serviços, incluindo:

Consultas médicas e de enfermagem;

Vacinação para todas as faixas etárias;

Testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites B e C;

Avaliação multiprofissional do desenvolvimento infantil;

Coleta de exame preventivo;

Avaliação de mamas;

Inserção de DIU de cobre;

Auriculoterapia;

Atendimento psicológico;

Triagem para saúde bucal;

Vacinação antirrábica de cães e gatos.

A programação inclui ainda a realização de ultrassonografias, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose e cadastro para castração de animais.

Com o Circuito da Saúde, a Sesau reforça o compromisso de ampliar o acesso aos serviços e promover a prevenção, o diagnóstico e o cuidado integral, aproximando cada vez mais a saúde pública da população.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra imagem arquivo do primeiro Circuito da Saúde.