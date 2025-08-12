Polícia Civil apreende motocicleta com sinais identificadores adulterados, em Campo Grande

Na tarde de ontem (11), equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Rouvos de Veículos – DEFURV, após monitoramento de redes sociais, identificou um anúncio de venda de motocicleta possivelmente furtada.

O vendedor foi qualificado pelos policiais da Especializada, que diligenciaram em sua residência. No imóvel, os policiais constataram que a motocicleta estava com chassi, bloco do motor e placa adulterados.

O proprietário da motocicleta, D.A.D.O.B., de 29 anos, foi conduzido à DEFURV para prestar esclarecimentos.

A motocicleta foi apreendida e será periciada, para, caso reveladas as gravações originais do chassi e do bloco do motor, ser devolvida ao legítimo proprietário.

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, encaminhar mensagem no (67) 99224-3346 (WhatsApp).