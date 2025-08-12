Whats

Polícia Civil - MS

Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica

Investigadores do Grupo de Operações e Investigações Polícia Civil realizaram levantamento de informações e conseguiram identificar o paradeiro de ...

12/08/2025 12h12
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Investigadores do Grupo de Operações e Investigações Polícia Civil realizaram levantamento de informações e conseguiram identificar o paradeiro de um indivíduo foragido da justiça nas imediações do Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Durante o trabalho de investigação os policiais conseguiram capturar A.L.T.G (40), que possuía em seu desfavor, Mandado de Prisão expedido pela Quarta Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Campo Grande.

O mesmo foi encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista da 1ª DEAM onde para o cumprimento do Mandado de Prisão e posteriormente permanecerá à disposição da Justiça.

