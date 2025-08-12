Agosto Lilás: DAM de Nova Andradina realiza palestra para líderes de setor em frigorífico da região

Como parte das ações da campanha Agosto Lilás e da Operação Shamar, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina, por meio da Delegada de Polícia cedida para a unidade, Melissa Alves Bezerra, realizou, nesta segunda-feira (11), uma palestra voltada aos líderes de setor do frigorífico Naturafrig, localizado no município.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A atividade teve como objetivo conscientizar os participantes sobre o combate à violência doméstica e orientar sobre como oferecer apoio e ajudar vítimas no ambiente laboral. A ação foi realizada em parceria com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) de Nova Andradina.

Durante a apresentação, foram abordados temas como formas de violência doméstica e familiar, a importância do acolhimento no local de trabalho, canais de denúncia, medidas protetivas de urgência e o papel dos colegas e gestores na quebra do ciclo da violência.

Segundo a Delegada de Polícia, a prevenção passa pela informação e pelo engajamento coletivo. “O ambiente de trabalho pode ser um espaço seguro para que a vítima encontre apoio e orientações. Capacitar líderes para identificar sinais e agir de forma correta é fundamental para que possamos proteger vidas e fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil e das instituições parceiras com ações educativas e preventivas, aproximando o poder público do setor produtivo e incentivando uma cultura de respeito, segurança e igualdade no ambiente de trabalho.