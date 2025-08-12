Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

É Lei: Sancionado cancelamento virtual de produtos ou serviços, de Hashioka

Agora os consumidores sul-mato-grossenses passarão a ser informados sobre a possibilidade de cancelar produtos ou serviços de energia, de telefonia...

12/08/2025 10h00
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
De autoria do deputado estadual Roberto Hashioka, a Lei Estadual 6.458/2025 foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado
De autoria do deputado estadual Roberto Hashioka, a Lei Estadual 6.458/2025 foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado

Agora os consumidores sul-mato-grossenses passarão a ser informados sobre a possibilidade de cancelar produtos ou serviços de energia, de telefonia e de internet por meio virtual no Estado de Mato Grosso do Sul. De autoria do deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), a Lei Estadual 6.458/2025 foi publicada hoje, 12 de agosto, no Diário Oficial do Estado.

O cancelamento poderá ser efetuado pela internet e/ou pelos aplicativos virtuais, nos termos da regulamentação específica expedida pelo órgão competente. A lei não exclui a possibilidade de desfazimento presencial, mediante ligação telefônica ou outros meios já disponibilizados pelas empresas. O descumprimento da lei sujeitará o infrator a sanções previstas nos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/1990).

Para Hashioka, com a matéria sancionada e em vigor a partir de sua publicação, sua efetivação irá proteger o consumidor contra práticas abusivas que dificultam o encerramento de serviços, como transferência de ligação, questionamentos excessivos e ofertas insistentes. “O cancelamento virtual irá facilitar o processo e o cliente não precisará passar por aborrecimentos, preservando seus direitos e fortalecendo a justiça nas relações de consumo”, destacou o parlamentar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Projeto do deputado do PL visa garantir rastreamento gratuito para pessoas com TEA e prevenir fugas Proposta inédita de João Henrique Catan prevê “AirTags” para famílias de autistas em MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Agosto Lilás: DAM de Nova Andradina realiza palestra para líderes de setor em frigorífico da região
Nova lei é de autoria do deputado Roberto Hashioka Lei: Concessionárias são obrigadas a informar sobre cancelamento online imediato
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
24°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
23°

Sensação

2.87 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Lula telefona para Xi Jinping e conversam sobre ampliação de comércio
Há 59 minutos Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais
Há 59 minutos Proposta inédita de João Henrique Catan prevê “AirTags” para famílias de autistas em MS
Há 59 minutos Sancionada isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos
Há 59 minutos Agosto Lilás: DAM de Nova Andradina realiza palestra para líderes de setor em frigorífico da região
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 22 horas No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 6 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados