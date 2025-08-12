Polícia Militar recupera veículo furtado e registra caso de estelionado em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na noite de segunda-feira (11/08), por volta das 23h30, a equipe deForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizava patrulhamento pela Rua Guarujá, no bairro Daniel II, quando identificou umFiat Palio, cor vermelha, com registro de furto na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Ao localizar o morador responsável pelo veículo, ele relatou que havia comprado o automóvel por meio de umintermediário via aplicativo de mensagens, que se apresentou como representante de um suposto proprietário. A negociação foi toda feita à distância: o comprador se deslocou até Aparecida do Taboado, onde, segundo instruções do intermediário, recebeu o carro de um homem que acreditava ser o dono legítimo.

Durante a transação, o comprador realizou um pagamento deR$ 3.500,00 via PIXpara uma conta indicada pelo intermediário, ficando acordado que a segunda parcela, no mesmo valor, seria paga dias depois. No entanto, após receber o veículo, o comprador perdeu totalmente o contato com o intermediário, assim como o homem que entregou o carro, evidenciando que ambos haviam sido enganados.

Sem saber que o automóvel era furtado, o comprador retornou a Paranaíba e passou a utilizá-lo normalmente, até o momento da abordagem policial. Ao ser informado sobre o registro de furto, colaborou com a guarnição, acompanhando os policiais até a Delegacia de Polícia Civil para devolução do veículo ao proprietário legítimo.

O caso foi registrado comorecuperação de veículo furtado e estelionato, e será investigado pelas autoridades competentes.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM