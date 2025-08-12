Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Lei: Estabelecidas diretrizes de proteção aos impactos das apostas virtuais

A partir desta terça-feira (12) passam a vigorar diretrizes e medidas para proteger o consumidor dos impactos das apostas virtuais no Estado de Mat...

12/08/2025 10h00
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Nova lei é de autoria do deputado Pedro Kemp
Nova lei é de autoria do deputado Pedro Kemp

A partir desta terça-feira (12) passam a vigorar diretrizes e medidas para proteger o consumidor dos impactos das apostas virtuais no Estado de Mato Grosso do Sul, por força da Lei Estadual 6.459 de 2025 , de autoria do deputado Pedro Kemp (PT).

A publicação no Diário Oficial determina que o Estado fica autorizado a “celebrar convênios e parcerias com universidades, organizações não governamentais e o setor privado para o desenvolvimento de programas de pesquisa e apoio ao consumidor, com o intuito de desenvolver estratégias e programas”.

Assim como, o Governo do Estado poderá “realizar campanhas de conscientização e de educação para informar a população sobre os riscos das apostas virtuais, por meio de parcerias firmadas entre o Poder Público e outras instituições”, com o intuito de informar sobre “os impactos das apostas virtuais no endividamento e no bem-estar dos consumidores, orientar sobre os sinais de comportamentos de consumo compulsivo e promover formas de prevenção, fiscalizar práticas abusivas e garantir o cumprimento da legislação de proteção ao consumidor, monitorar o cumprimento das normas de transparência e informação nas plataformas de apostas virtuais”.

Os objetivos listados na lei são a prevenção do superendividamento dos consumidores em plataformas de apostas virtuais, a promoção da conscientização sobre os riscos, a proteção contra fraudes e a promoção de práticas responsáveis.

