Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Lei: Concessionárias são obrigadas a informar sobre cancelamento online imediato

As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos de energia, de telefonia e de internet atuantes em Mato Grosso do Sul ficam obr...

12/08/2025 10h00
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Nova lei é de autoria do deputado Roberto Hashioka
Nova lei é de autoria do deputado Roberto Hashioka

As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos de energia, de telefonia e de internet atuantes em Mato Grosso do Sul ficam obrigadas, a partir desta terça-feira (12), a informar ao consumidor sobre a possibilidade de cancelamento unilateral e imediato dos produtos ou dos serviços pela internet e/ou pelos aplicativos virtuais.

A obrigatoriedade foi disposta na Lei Estadual 6.458 de 2025, de autoria do deputado Roberto Hashioka (União), publicada no Diário Oficial do Estado de hoje . A regulamentação da nova norma deverá ser expedida pelo órgão competente e ainda, segundo a nova lei, não exclui a possibilidade de cancelamento presencial, mediante ligação telefônica ou outros meios já disponibilizados pelas empresas.

Hashioka explicou que ao celebrar um contrato de consumo poucas são as dificuldades enfrentadas por aqueles que se filiam a um plano de celular, de internet, de saúde, de televisão a cabo, entre outros, mas que na hora do cancelamento inúmeras barreiras são criadas para manter a relação comercial. “Constata-se nessa prática realizada uma abusividade das exigências para o cancelamento da contratação, que pode se configurar como falha na prestação do serviço, violando a dignidade da pessoa humana e colocando ainda mais em posição de vulnerabilidade o consumidor”, argumentou o deputado ao justificar a desburocratização com o cancelamento online imediato.

A nova lei impõe que o descumprimento sujeitará o infrator às sanções previstas nos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a multa revertida ao “Fundo pertinente à pessoa jurídica de direito público que impuser a sanção”. Na ausência de Fundos próprios, os recursos oriundos das sanções aplicadas sob a jurisdição dos Municípios, serão revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDDC).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Projeto do deputado do PL visa garantir rastreamento gratuito para pessoas com TEA e prevenir fugas Proposta inédita de João Henrique Catan prevê “AirTags” para famílias de autistas em MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Agosto Lilás: DAM de Nova Andradina realiza palestra para líderes de setor em frigorífico da região
De autoria do deputado estadual Roberto Hashioka, a Lei Estadual 6.458/2025 foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado É Lei: Sancionado cancelamento virtual de produtos ou serviços, de Hashioka
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
24°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
23°

Sensação

2.87 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Lula telefona para Xi Jinping e conversam sobre ampliação de comércio
Há 59 minutos Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais
Há 59 minutos Proposta inédita de João Henrique Catan prevê “AirTags” para famílias de autistas em MS
Há 59 minutos Sancionada isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos
Há 59 minutos Agosto Lilás: DAM de Nova Andradina realiza palestra para líderes de setor em frigorífico da região
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 22 horas No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 6 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados