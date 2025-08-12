Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil divulga imagens de homem procurado por estupro de jovem em Campo Grande

A Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), solicita a colaboração da população para identificar e localizar o autor de u...

12/08/2025 10h00
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), solicita a colaboração da população para identificar e localizar o autor de um crime de estupro ocorrido no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Conforme o registro, a vítima, uma jovem de 22 anos, foi surpreendida por um homem armado com um canivete enquanto caminhava para casa, após sair da academia. O agressor, vestindo casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto, praticou violência sexual contra a vítima, ameaçando-a com a arma e agredindo-a durante o ato. Após o crime, fugiu do local.

O estupro é um crime hediondo, que deixa marcas profundas nas vítimas e na sociedade. A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate à violência sexual e destaca a importância da denúncia para que casos como esse não fiquem impunes.

Pedido de colaboração

Qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone:  (67) 99199-0726

Não se cale. Sua informação pode ser crucial para levar um criminoso à justiça e proteger outras vítimas.

