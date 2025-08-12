Whats

Legislativo - MS

Lei: Feira Literária de Bonito entra para o Calendário Oficial de MS

A partir desta terça-feira (12), a Feira Literária de Bonito (FLIB) passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Su...

12/08/2025 08h55
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Nova lei é de autoria do deputado Zeca do PT
Nova lei é de autoria do deputado Zeca do PT

A partir desta terça-feira (12), a Feira Literária de Bonito (FLIB) passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, por força da Lei Estadual 6.457 de 2025, proposta pelo deputado Zeca do PT.

O evento, realizado anualmente no Município de Bonito desde 2015, proporciona contato direto dos autores com o público e investe na formação do leitor sul-mato-grossense, segundo justificou o autor da nova lei.

“O evento sempre contou com renomados autores e artistas regionais e nacionais, ganhando ao longo dos anos maior importância e projeção no roteiro turístico e cultural de Bonito. A feira conta com a realização de palestras, mesas redondas, oficinas especialmente pensadas para professores, acadêmicos universitários e alunos do ensino médio, além de atividades lúdicas para crianças dos ensinos infantil e fundamental, integrando literatura, cultura e meio ambiente”, argumentou Zeca.

A Feira é realizada na primeira quinzena do mês de julho de cada ano. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje, após sanção de José Carlos Barbosa, governador em exercício.

Anúncio
