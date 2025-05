Polícia Militar em Três Lagoas apreende autores de Tráfico de Drogas

Três Lagoas – MS, no dia 10 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de dois autores de tráfico de drogas.

Neste sábado, por volta das 10h45, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante rondas ostensivas e preventivas no bairro Novo Oeste, quando na rua Joaquim Claudino da Silva, visualizou quatro indivíduos do sexo masculino ao lado de um estabelecimento conhecido por diversas ocorrências do crime de tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os indivíduos e empreenderam fuga, sendo acompanhados pelos policiais que lograram êxito na detenção de um adolescente infrator de 16 anos, que durante a fuga dispensou ao solo a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) e 1 caderno contendo anotações aparentemente relacionadas ao comércio de entorpecentes, sendo localizado em seu bolso 3 porções de maconha (pesando 6,8 gramas), tendo ainda detido um adolescente infrator de 17 anos, que durante a perseguição dispensou a quantia de R$220,20 (duzentos e vinte reais e vinte centavos) e 1 invólucro contendo 21 porções de crack (pesando 5 gramas).

Ante os fatos os adolescentes foram encaminhados até a Delegacia de Polícia, onde foram apresentados juntamente com os materiais apreendidos.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram

Foto: Divulgação/PM - MS

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738.

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!