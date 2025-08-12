Whats

PM - MS

POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DURANTE OPERAÇÃO SHAMAR EM CORUMBÁ

Corumbá/MS – Na tarde desta segunda-feira (11/08/2025), durante ações daOperação Shamar, aPolícia Militarprendeu um homem pordescumprimento de medi...

12/08/2025 07h54
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá/MS – Na tarde desta segunda-feira (11/08/2025), durante ações daOperação Shamar, aPolícia Militarprendeu um homem pordescumprimento de medida protetiva de urgênciano município de Corumbá.

A equipe foi acionada viaCOPOMpara atender uma ocorrência em que o autor encontrava-se nas proximidades da residência da vítima, em desacordo com ordem judicial que determinava seu afastamento. No local, os policiais confirmaram a veracidade da denúncia e constataram que a medida protetiva estava em vigor.

Diante da situação, o homem foi abordado, informado sobre a infração e conduzido àDelegacia de Polícia Civil, onde foi entregue para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça quemedidas protetivas de urgência são instrumentos legais fundamentais para a segurança das vítimase que o seu descumprimento constitui crime, passível de prisão.Respeitar as decisões judiciais é essencial para garantir a integridade física e psicológica das pessoas protegidas e para o pleno funcionamento da Justiça.

