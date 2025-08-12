Whats

PM - MS

POLÍCIA MILITAR, POR MEIO DO PROMUSE, REALIZA PALESTRAS EDUCATIVAS NA OPERAÇÃO SHAMAR EM LADÁRIO

Ladário/MS – Nesta segunda-feira (11/08/2025), o6º Batalhão de Polícia Militar, por meio doPrograma Mulher Segura (PROMUSE), realizou mais uma etap...

12/08/2025 07h54
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Ladário/MS – Nesta segunda-feira (11/08/2025), o6º Batalhão de Polícia Militar, por meio doPrograma Mulher Segura (PROMUSE), realizou mais uma etapa daOperação Shamar, com palestras educativas voltadas à conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

As ações aconteceram no período da manhã e foram conduzidas pelosSargentos Gerson e Cesar, que ministraram orientações e promoveram reflexões sobre prevenção, legislação e canais de denúncia em casos de violência doméstica.

Escola Municipal 17 de Março– 40 pessoas alcançadas
Escola Estadual Leme do Prado– 70 pessoas alcançadas

Durante as palestras, os militares abordaram temas como aLei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência, importância da denúncia e formas de apoio às vítimas, além de divulgar o trabalho doPROMUSE, que atua na proteção e acompanhamento de mulheres em situação de vulnerabilidade.

AOperação Shamaré uma ação nacional que integra esforços das Polícias Militares no enfrentamento à violência contra a mulher, e no 6º BPM as atividades têm sido fortalecidas com o apoio do PROMUSE, garantindo que a mensagem de proteção, prevenção e respeito alcance cada vez mais pessoas na região pantaneira.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
