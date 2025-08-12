POLICIAIS MILITARES DO 6º BPM APREENDEM 13,7 KG DE MACONHA TIPO SKUNK DURANTE OPERAÇÃO PROTETOR EM MIRANDA

Miranda/MS – Na tarde de domingo (10/08/2025), aForça Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar, empregada naOperação Protetor das Fronteiras e Divisas, apreendeu aproximadamente13,7 kg de maconha tipo skunkdurante abordagem naBR-262, nas proximidades do Posto Fiscal da Polícia Militar Ambiental, no município de Miranda/MS.

A equipe realizava abordagens preventivas quando, por volta das 11h53, interceptou um veículoVW/Fox preto, ocupado por cinco pessoas. O condutor informou ser motorista de aplicativo e que os demais eram passageiros. Durante a vistoria nas bagagens, uma das passageiras apresentou nervosismo e tentou realizar ligações telefônicas, levantando suspeitas.

Ao abrir sua bolsa, os policiais encontraram13 embalagens contendo maconha tipo skunk, sem qualquer tentativa de ocultação. A passageira, que se apresentou como menor de idade, confessou ser a proprietária da droga e declarou que havia recebido o entorpecente em Corumbá, com destino a Campo Grande, revelando ainda já ter sido presa em 2024 por associação ao tráfico de drogas.

A adolescente foi conduzida àDelegacia de Polícia Civil de Mirandapara as providências legais. A ação integra as atividades daOperação Protetor, que visa reforçar o combate aos crimes transfronteiriços e ao tráfico de drogas na região.