Aniversário
Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul adota aplicação da ‘dose zero’ contra sarampo para reforçar proteção em bebês

Vacina será aplicada em crianças de 6 a 11 meses e 29 dias como medida preventiva adicional ao calendário de rotinaO Governo de Mato Grosso do Sul,...

12/08/2025 06h46
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Vacina será aplicada em crianças de 6 a 11 meses e 29 dias como medida preventiva adicional ao calendário de rotina

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), vai implementar a aplicação da chamada dose zero contra o sarampo para crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. A medida preventiva se soma às ações já em curso no Estado, que mantém bloqueios vacinais e vigilância ativa para evitar a reintrodução do vírus.

De acordo com a Nota Técnica nº 49/2025-DPNI/SVSA/MS, a dose zero não substitui as vacinas previstas no calendário de rotina – aos 12 e 15 meses – e não é contabilizada para fins de cobertura vacinal, funcionando como uma proteção adicional. A aplicação será adotada em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, considerados área de maior vulnerabilidade para circulação do vírus, especialmente por conta da fronteira internacional.

O documento também orienta que a imunização deve ser intensificada não apenas entre as crianças, mas também com atualização do esquema vacinal de adolescentes, jovens e adultos, com atenção especial a pessoas oriundas de outros países. Além disso, traz recomendações específicas para vacinação de pessoas com APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca), que devem receber versões da vacina sem o componente alergênico.

“A inclusão da dose zero é uma estratégia fundamental para criar uma barreira imunológica antes mesmo da idade prevista no calendário de rotina. Isso nos dá mais segurança para proteger bebês que estão em fase de maior vulnerabilidade, especialmente em um cenário de risco aumentado pela proximidade com áreas onde há circulação do vírus”, explica Frederico Moraes, gerente de Imunização da SES.

Web-reunião com municípios

Na sexta-feira (8), a SES realizou uma reunião virtual com coordenadores municipais de imunização para alinhar a operacionalização da dose zero, além de apresentar o informe técnico da Rede de Frio.

O encontro serviu para esclarecer orientações, definir fluxos de registro das doses e reforçar o papel dos municípios na intensificação da vacinação e no bloqueio rápido de casos suspeitos.

Diante do avanço da doença no país vizinho, a SES iniciou recentemente reuniões semanais com o PNI (Programa Nacional de Imunizações), coordenadas pelo Ministério da Saúde, para alinhar estratégias de contenção, com foco especial nas áreas de fronteira.

Desde os primeiros casos confirmados na Bolívia neste ano e o risco real de reintrodução do vírus, o Governo do Estado, por intermédio da SES, intensificou as ações de bloqueio, com foco nas regiões de Corumbá e Ladário. Nessas localidades, estão sendo realizadas campanhas de vacinação, bloqueio vacinal, busca ativa de sintomáticos e ações educativas, em parceria com o Ministério da Saúde e secretarias municipais.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Fotos: Rede de Frio

