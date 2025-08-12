Carreta da Saúde transforma a rotina de profissionais da segurança pública em Mato Grosso do Sul

Projeto levará atendimentos gratuitos aos profissionais de segurança de Porto Murtinho e Bela Vista nesta semana

Desde novembro de 2024, a Carreta da Saúde vem promovendo mudanças significativas na vida de homens e mulheres que atuam diariamente na linha de frente da segurança pública em Mato Grosso do Sul.

Voltado exclusivamente para servidores das forças policiais, perícia e de missões bombeiro militar, o projeto oferece atendimentos médicos, odontológicos, oftalmológicos, audiométricos, psicológicos e terapias complementares, aproximando serviços essenciais de quem protege a sociedade.

Profissionais da segurança estão constantemente expostos a situações de risco, pressão e forte carga emocional. Esse cenário, aliado à rotina intensa, pode comprometer não apenas a saúde física, mas também o bem-estar psicológico e emocional.

A Carreta da Saúde foi idealizada justamente para atender essa demanda, levando cuidado e acolhimento diretamente aos locais de trabalho ou a municípios com acesso limitado a determinados serviços.

>Subtenente Marcos

Em abril, quando o projeto passou pelo município de Mundo Novo, o subtenente do Corpo de Bombeiros, Marcos Rogério Martins da Costa, aproveitou a presença da unidade móvel para cuidar de diferentes áreas da saúde.

“Recebi atendimento em oftalmologia, odontologia e participei de uma sessão de terapia. Achei a estrutura excelente: moderna, bem organizada e com profissionais de alto nível, todos muito atenciosos”, contou.

Durante o atendimento, Marcos descobriu que precisava ajustar o grau dos óculos. No mesmo dia, escolheu o novo modelo e, cerca de 20 dias depois, recebeu o acessório gratuitamente. “Esse tipo de atendimento renova o espírito. É bom ver que algo está sendo feito para melhorar. Depois de mais de 30 anos de serviço, a gente percebe que as coisas estão evoluindo”, destacou.

Enquanto Marcos precisava corrigir o grau da visão, a cabo Andrea Cristhiane Santana, do 12° Batalhão de Polícia Militar, de Naviraí, descobriu que não precisava mais usar óculos. Ela aproveitou todos os serviços oferecidos pela carreta também em abril deste ano.

>Cabo Andrea

“Fui encaminhada pelo dentista para dar continuidade ao tratamento. No exame de vista, descobri que minha miopia regrediu após a terceira gestação e que não preciso mais usar óculos. Na audiometria, não foi necessário encaminhamento. Apesar da idade, minha audição está ótima. Já o clínico geral identificou que um ponto da minha cesariana havia estourado e me orientou sobre os cuidados necessários”, relatou.

Andrea também elogiou o atendimento psicológico oferecido: “Identifiquei que é importante continuar esse atendimento também. É bacana conversar com alguém da área profissional.”

Terapia com florais

Desde a edição de Corumbá, em junho deste ano, o projeto passou a oferecer Terapia com Florais – prática integrativa e complementar em saúde e educação que atua no cuidado das emoções, utilizando a qualidade e a virtude das plantas.

A investigadora de polícia judiciária, Dulcilene Mendonça de Brito, com mais de 20 anos de atuação na Polícia Civil e atualmente lotada na Delegacia da Mulher de Corumbá, resumiu em duas palavras o efeito da terapia: “Paz e equilíbrio”.

Entre suas atribuições, Dulcilene atende diretamente vítimas de violência, além de administrar as responsabilidades familiares, cuidando da casa, o que naturalmente causa desgaste físico e emocional. “O floral antiestresse que me foi indicado eu comecei a usar e deixo na minha mesa de trabalho. Cada vez que percebo que estou ficando agitada, pingo as gotinhas, faço uma pausa e respiro”, contou.

>Investigadora Dulcilene

Ela ressalta que a terapia não substitui o acompanhamento psicológico, mas que, de forma complementar, tem ajudado muito, inclusive a melhorar a qualidade do sono. A terapia com florais é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e integra uma das 29 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) do Ministério da Saúde.

O projeto

Em pouco mais de nove meses de atuação, a Carreta da Saúde já realizou 2,9 mil atendimentos nos municípios de Dourados, Mundo Novo, Ponta Porã e Corumbá. Nesta semana, o projeto chega a Porto Murtinho e Bela Vista.

Em Porto Murtinho, os atendimentos serão realizados na terça-feira (12), no 3º Pelotão da Polícia Militar. Já na sexta-feira (15), em Bela Vista, os serviços estarão disponíveis na 2ª Companhia da Polícia Militar.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou a relevância do projeto para a valorização dos servidores: “Cuidar de quem cuida da população é um compromisso da nossa gestão. A Carreta da Saúde é mais que um serviço: é uma forma concreta de reconhecer o trabalho e a dedicação dos nossos profissionais.”

Já o coordenador do projeto, Ivan Gibim Lacerda, reforçou o caráter itinerante e inclusivo da iniciativa: “A cada edição conseguimos chegar a mais municípios e oferecer atendimentos que, muitas vezes, os servidores não teriam acesso com tanta facilidade. É um trabalho de aproximação, cuidado e respeito com quem está na linha de frente da segurança pública.”

A unidade móvel foi adquirida por meio de convênio entre a Sejusp e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Programação desta semana:

12/08 – Porto Murtinho

Local: 3º Pelotão da Polícia Militar

Endereço: Rua Bonifácio Gomes, 223 – Centro

15/08 – Bela Vista

Local: 2ª Companhia da Polícia Militar

Endereço: Rua Coronel Camisão, 986 – Centro

Comunicação Sejusp