Carreta da Saúde transforma a rotina de profissionais da segurança pública em Mato Grosso do Sul

Projeto levará atendimentos gratuitos aos profissionais de segurança de Porto Murtinho e Bela Vista nesta semana
Desde novembro de 2024, a Carreta da Saúde vem promovendo mudanças significativas na vida de homens e mulheres que atuam diariamente na linha de frente da segurança pública em Mato Grosso do Sul.
Voltado exclusivamente para servidores das forças policiais, perícia e de missões bombeiro militar, o projeto oferece atendimentos médicos, odontológicos, oftalmológicos, audiométricos, psicológicos e terapias complementares, aproximando serviços essenciais de quem protege a sociedade.
Profissionais da segurança estão constantemente expostos a situações de risco, pressão e forte carga emocional. Esse cenário, aliado à rotina intensa, pode comprometer não apenas a saúde física, mas também o bem-estar psicológico e emocional.
A Carreta da Saúde foi idealizada justamente para atender essa demanda, levando cuidado e acolhimento diretamente aos locais de trabalho ou a municípios com acesso limitado a determinados serviços.
Em abril, quando o projeto passou pelo município de Mundo Novo, o subtenente do Corpo de Bombeiros, Marcos Rogério Martins da Costa, aproveitou a presença da unidade móvel para cuidar de diferentes áreas da saúde.
“Recebi atendimento em oftalmologia, odontologia e participei de uma sessão de terapia. Achei a estrutura excelente: moderna, bem organizada e com profissionais de alto nível, todos muito atenciosos”, contou.
Durante o atendimento, Marcos descobriu que precisava ajustar o grau dos óculos. No mesmo dia, escolheu o novo modelo e, cerca de 20 dias depois, recebeu o acessório gratuitamente. “Esse tipo de atendimento renova o espírito. É bom ver que algo está sendo feito para melhorar. Depois de mais de 30 anos de serviço, a gente percebe que as coisas estão evoluindo”, destacou.
Enquanto Marcos precisava corrigir o grau da visão, a cabo Andrea Cristhiane Santana, do 12° Batalhão de Polícia Militar, de Naviraí, descobriu que não precisava mais usar óculos. Ela aproveitou todos os serviços oferecidos pela carreta também em abril deste ano.
“Fui encaminhada pelo dentista para dar continuidade ao tratamento. No exame de vista, descobri que minha miopia regrediu após a terceira gestação e que não preciso mais usar óculos. Na audiometria, não foi necessário encaminhamento. Apesar da idade, minha audição está ótima. Já o clínico geral identificou que um ponto da minha cesariana havia estourado e me orientou sobre os cuidados necessários”, relatou.
Andrea também elogiou o atendimento psicológico oferecido: “Identifiquei que é importante continuar esse atendimento também. É bacana conversar com alguém da área profissional.”
Terapia com florais
Desde a edição de Corumbá, em junho deste ano, o projeto passou a oferecer Terapia com Florais – prática integrativa e complementar em saúde e educação que atua no cuidado das emoções, utilizando a qualidade e a virtude das plantas.
A investigadora de polícia judiciária, Dulcilene Mendonça de Brito, com mais de 20 anos de atuação na Polícia Civil e atualmente lotada na Delegacia da Mulher de Corumbá, resumiu em duas palavras o efeito da terapia: “Paz e equilíbrio”.
Entre suas atribuições, Dulcilene atende diretamente vítimas de violência, além de administrar as responsabilidades familiares, cuidando da casa, o que naturalmente causa desgaste físico e emocional. “O floral antiestresse que me foi indicado eu comecei a usar e deixo na minha mesa de trabalho. Cada vez que percebo que estou ficando agitada, pingo as gotinhas, faço uma pausa e respiro”, contou.
Ela ressalta que a terapia não substitui o acompanhamento psicológico, mas que, de forma complementar, tem ajudado muito, inclusive a melhorar a qualidade do sono. A terapia com florais é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e integra uma das 29 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) do Ministério da Saúde.
O projeto
Em pouco mais de nove meses de atuação, a Carreta da Saúde já realizou 2,9 mil atendimentos nos municípios de Dourados, Mundo Novo, Ponta Porã e Corumbá. Nesta semana, o projeto chega a Porto Murtinho e Bela Vista.
Em Porto Murtinho, os atendimentos serão realizados na terça-feira (12), no 3º Pelotão da Polícia Militar. Já na sexta-feira (15), em Bela Vista, os serviços estarão disponíveis na 2ª Companhia da Polícia Militar.
O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou a relevância do projeto para a valorização dos servidores: “Cuidar de quem cuida da população é um compromisso da nossa gestão. A Carreta da Saúde é mais que um serviço: é uma forma concreta de reconhecer o trabalho e a dedicação dos nossos profissionais.”
Já o coordenador do projeto, Ivan Gibim Lacerda, reforçou o caráter itinerante e inclusivo da iniciativa: “A cada edição conseguimos chegar a mais municípios e oferecer atendimentos que, muitas vezes, os servidores não teriam acesso com tanta facilidade. É um trabalho de aproximação, cuidado e respeito com quem está na linha de frente da segurança pública.”
A unidade móvel foi adquirida por meio de convênio entre a Sejusp e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).
Programação desta semana:
12/08 – Porto Murtinho
Local: 3º Pelotão da Polícia Militar
Endereço: Rua Bonifácio Gomes, 223 – Centro
15/08 – Bela Vista
Local: 2ª Companhia da Polícia Militar
Endereço: Rua Coronel Camisão, 986 – Centro
