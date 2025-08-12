Chocante em Corumbá: Mulher é encontrada morta com saco nas pernas e sinais de facadas

Na manhã desta segunda-feira (11), o corpo de uma mulher foi descoberto em um terreno baldio na esquina das ruas Ceará e Sete de Setembro, próximo ao anel viário da parte alta da cidade. A vítima, ainda sem identificação, estava sem documentos e foi localizada por transeuntes que imediatamente acionaram a polícia.

Segundo o delegado responsável, Guilherme Oliveira Pena, a mulher aparenta ter entre 20 e 27 anos e pode ter sido morta em outra localidade, o local onde foi encontrada pode ser apenas o lugar onde o cadáver foi deixado. A vítima apresentava um saco preso às pernas e sinais suspeitos de facadas, principalmente na região do pescoço. O corpo também apresentava uma lesão na cabeça, mas ainda não está claro se foi provocada por arma branca ou por impacto.

Ela vestia casaco e calça pretos. Próximo ao corpo, foi localizada uma pedra de tamanho médio. A ausência de câmeras de segurança no local dificulta o trabalho de investigação.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram a perícia no local. O corpo foi removido por uma funerária e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL). A investigação está em andamento, com o objetivo de identificar a vítima e esclarecer os fatos que levaram à sua morte.