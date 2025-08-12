Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Tragédia

Chocante em Corumbá: Mulher é encontrada morta com saco nas pernas e sinais de facadas

Segundo o delegado responsável, Guilherme Oliveira Pena, a mulher aparenta ter entre 20 e 27 anos e pode ter sido morta em outra localidade

12/08/2025 09h30
Por: Gabriela Rufino
Reprodução/Diário Online
Reprodução/Diário Online

Na manhã desta segunda-feira (11), o corpo de uma mulher foi descoberto em um terreno baldio na esquina das ruas Ceará e Sete de Setembro, próximo ao anel viário da parte alta da cidade. A vítima, ainda sem identificação, estava sem documentos e foi localizada por transeuntes que imediatamente acionaram a polícia.

Segundo o delegado responsável, Guilherme Oliveira Pena, a mulher aparenta ter entre 20 e 27 anos e pode ter sido morta em outra localidade, o local onde foi encontrada pode ser apenas o lugar onde o cadáver foi deixado. A vítima apresentava um saco preso às pernas e sinais suspeitos de facadas, principalmente na região do pescoço. O corpo também apresentava uma lesão na cabeça, mas ainda não está claro se foi provocada por arma branca ou por impacto.

Ela vestia casaco e calça pretos. Próximo ao corpo, foi localizada uma pedra de tamanho médio. A ausência de câmeras de segurança no local dificulta o trabalho de investigação.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram a perícia no local. O corpo foi removido por uma funerária e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL). A investigação está em andamento, com o objetivo de identificar a vítima e esclarecer os fatos que levaram à sua morte.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula telefona para Xi Jinping e conversam sobre ampliação de comércio
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais
Projeto do deputado do PL visa garantir rastreamento gratuito para pessoas com TEA e prevenir fugas Proposta inédita de João Henrique Catan prevê “AirTags” para famílias de autistas em MS
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
24°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 10°
23°

Sensação

2.87 km/h

Vento

25%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 58 minutos Lula telefona para Xi Jinping e conversam sobre ampliação de comércio
Há 58 minutos Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais
Há 58 minutos Proposta inédita de João Henrique Catan prevê “AirTags” para famílias de autistas em MS
Há 58 minutos Sancionada isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos
Há 58 minutos Agosto Lilás: DAM de Nova Andradina realiza palestra para líderes de setor em frigorífico da região
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Prefeito André Guimarães entrega casas na Aldeia Água Branca e reforça compromisso com moradia digna em Nioaque Parceria com o Governo do Estado garante novas unidades habitacionais para a comunidade indígena por meio do programa Oga Porã
2
Há 6 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
3
Há 22 horas No Dia do Advogado, prefeito André Guimarães exalta a profissão,“O verdadeiro cliente do advogado é a liberdade humana”
4
Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 6 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados