Aniversário
Agressão

Violência no centro: Gangue homofobica agride artista após beijo em CG

A vítima relatou, com a voz trêmula, que a noite seguia normalmente quando eles haviam visitado bares, conversado e dançado

12/08/2025 08h00
Por: Gabriela Rufino
Artista é agredido após beijo com rapaz em Campo Grande (MS). Crédito: TeatrineTV
Artista é agredido após beijo com rapaz em Campo Grande (MS). Crédito: TeatrineTV

Na madrugada do sábado, 9 de agosto de 2025, por volta das 3h, um jovem artista de 23 anos, estudante de Teatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), foi vítima de agressão homofóbica no Centro de Campo Grande. O ataque ocorreu próximo à Feira Central, após o jovem dar um beijo em outro rapaz em frente ao Armazém Cultural.

Minutos depois, cerca de dez homens os cercaram e agrediram o estudante com golpes de capacete, enquanto ele tentava fugir montando na motocicleta estacionada no local.

A vítima relatou, com a voz trêmula, que a noite seguia normalmente quando eles haviam visitado bares, conversado e dançado, até o momento em que decidiram se despedir. Foi então que, ao se beijarem, foram surpreendidos pela violência sem qualquer provocação anterior.

