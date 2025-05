Caravina participa de celebrações em Taquarussu e Anaurilândia

O deputado estadual Caravina esteve presente neste fim de semana em dois importantes eventos realizados nos municípios de Taquarussu e Anaurilândia, reforçando seu compromisso com as tradições culturais e com as ações de valorização social promovidas pelas administrações locais.

Caravina prestigiou a 34ª edição da tradicional Festa do Peão de Taquarussu, realizada no Parque de Exposições José Modesto Dias. O evento, que celebra o aniversário da cidade, contou com programação diversificada, incluindo rodeios e atrações musicais, reunindo grande público e lideranças locais. Ao lado do prefeito Clóvis do Banco, do vice-prefeito João do Bruno, do assessor especial do Governo do Estado, Tuta, e de outras autoridades, o deputado destacou a importância de manter vivas as raízes culturais sul-mato-grossenses. “Eventos como esse reforçam a identidade da nossa população e valorizam as tradições que formam a história do nosso estado”, destacou.

Caravina também esteve em Anaurilândia para acompanhar a grande comemoração pelo Dia das Mães, realizada na Praça Central da cidade. A programação incluiu um bingo especial, com a distribuição de mais de brindes e quatro grandes prêmios, garantindo diversão e emoção às centenas de mães presentes. A ação foi promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, e contou com o apoio de diversas secretarias e do comércio local.

Durante a celebração, o deputado elogiou a iniciativa do prefeito Rafael Hamamoto e da secretária Edyjane Galli, destacando a sensibilidade da gestão municipal em realizar uma homenagem tão significativa. “É sempre gratificante participar de ações que reconhecem o papel essencial das mães nas famílias e na sociedade. Anaurilândia está de parabéns por proporcionar esse momento tão especial às suas moradoras”, afirmou Caravina.

As visitas aos dois municípios reafirmam a presença ativa do deputado nas diferentes regiões do Estado, acompanhando de perto os eventos locais, valorizando a cultura e prestigiando ações voltadas ao bem-estar da população.