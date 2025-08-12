Marido atropela e mata mulher na frente do filho de 6 anos em MS

Uma mulher de 25 anos morreu atropelada na noite de sábado (9), em Cassilândia, região nordeste de Mato Grosso do Sul. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que foi preso em flagrante poucas horas depois.

Segundo a polícia, Letícia Ferreira Araújo chegou a ligar para o número de emergência 190 minutos antes do atropelamento, relatando que estava sendo agredida. A ligação foi interrompida durante uma discussão com o suspeito, identificado como Vitor Ananias de Jesus, também de 25 anos.

Imagens de câmeras de segurança mostram Letícia correndo pela rua antes de ser atingida por um carro modelo Volkswagen Gol. Testemunhas relataram que o veículo não apresentou marcas de frenagem, o que reforça a suspeita de que o atropelamento tenha sido proposital. Após a colisão, o carro ainda bateu contra um muro.

O crime aconteceu na frente do filho do casal, de apenas seis anos. Vitor foi localizado na casa onde morava com a vítima e conduzido à delegacia, onde teve a prisão preventiva decretada.

De acordo com a polícia, Letícia já havia registrado um boletim de ocorrência contra o marido em 2018 por violência doméstica, após ser agredida com tapas durante uma festa.

Este é o segundo caso de feminicídio registrado em Cassilândia neste ano e o 22º em Mato Grosso do Sul em 2025. A Polícia Civil segue investigando o caso.