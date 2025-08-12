Funtrab e Instituto PROA oferecem qualificação gratuita para jovens de Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com uma parceria inédita com o Instituto PROA para oferecer capacitação profissional gratuita a jovens sul-mato-grossenses que buscam ingressar no mercado de trabalho.

O curso que é totalmente on-line e 100% gratuito, tem carga horária de 100 horas, totalizando três meses. Ele é voltado para jovens de 17 a 22 anos que estejam concluindo ou já tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas. As inscrições são gratuitas e pelo site www.proa.org.br.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve fazer a inscrição na plataforma, responder a um teste básico de Língua Portuguesa, Matemática e Análise de Perfil e, se aprovado, preencher seus dados pessoais para realizar a matrícula.

A formação é dividida em quatro módulos principais: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. As atividades somam 7h30 semanais, cerca de 1h30 por dia, com aulas on-line e encontros virtuais ao vivo mediados por tutores.

Além disso, os participantes podem optar por um quinto módulo técnico, com mais 50 horas de preparação em uma das sete trilhas de carreira patrocinadas por grandes empresas: análise de Dados (iFood); Varejo (Via – Fundação Casas Bahia); Administração (P&G); Logística (P&G); UX Design (Accenture); Promoção de Marcas (BRF); Educação Financeira (Bloomberg + Dahlia Capital).

Ao final, os alunos recebem certificado e têm acesso a uma plataforma exclusiva de vagas, com grandes chances de contratação por empresas parceiras, já que mais de 65% dos formados conseguem entrar no mercado de trabalho em até 6 meses.

“Essa parceria é um marco importante para o desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso do Sul. Nosso compromisso vai além de ofertar cursos. Queremos transformar a realidade dos jovens, proporcionando formação de excelência, alinhada às demandas do mercado de trabalho. O objetivo é garantir que eles não apenas ocupem as vagas disponíveis, mas que tenham reais condições de construir uma trajetória profissional sólida e ascendente”, afirma Marina Dobashi, diretora-presidente da Funtrab.

“Estamos muito felizes com essa parceria porque representa a força do trabalho em conjunto para abrir caminhos para a juventude sul-mato-grossense. Nosso sonho é que cada jovem veja no PROA uma porta de entrada para o futuro que deseja”, destaca Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

Sobre o Instituto PROA

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com atuação nacional, o Instituto PROA nasceu em 2007 com a missão de transformar a realidade de jovens de baixa renda por meio da capacitação para o mercado de trabalho. A instituição já impactou mais de 100 mil jovens em 12 estados brasileiros, oferecendo formações gratuitas, com foco no desenvolvimento pessoal e profissional.

Alinhamento com as ações da Funtrab

Para o diretor de Qualificação Profissional da Funtrab, Rony Oliveira, a parceria reforça o compromisso do Governo do Estado em promover ações estruturadas de qualificação.

“Unir o alcance e a metodologia do PROA com a rede de atendimento da Funtrab potencializa os resultados. Vamos conseguir oferecer um suporte mais completo aos jovens, desde a formação até o encaminhamento para o mercado de trabalho”, afirma Rony.

A iniciativa está alinhada com os eixos do programa MS Qualifica, que tem como foco a capacitação profissional e a geração de renda em todas as regiões do Estado.

Depoimento de quem viveu a experiência

Morador de Maracaju, Matheus Diniz Libert Dias é um dos jovens sul-mato-grossenses que passaram pelo curso do PROA e já colhem os frutos da formação:

“Ter tido a oportunidade de dar um upgrade na minha formação profissional com o PROA foi uma experiência que me proporcionou muitas mudanças positivas sobre a maneira com a qual devo me comportar no mercado de trabalho. As tutorias online, juntamente de incríveis e qualificados tutores, atividades em módulos bem organizados e as amizades que fazemos no decorrer dessa jornada são pontos diferenciais da plataforma. Consegui um emprego antes do término do curso, meu primeiro emprego, mas o que aprendi com o PROA se mostrou vital para minha permanência lá e principalmente em elogios por parte dos clientes e inclusive dos empregadores. Todo jovem, independente de classe social ou nível de conhecimento, deveria conhecer a Plataforma PROA. Faça o teste, apenas comece!”

Com essa parceria, a expectativa é ampliar o número de jovens qualificados e inseridos no mercado de trabalho formal, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul.

Comunicação Funtrab