Aniversário
Mato Grosso do Sul

Festival de Cinema das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul recebe inscrições até 18 de agosto

Produções audiovisuais de estudantes vão celebrar arte, protagonismo juvenil e cultura de paz nas escolas estaduaisEstudantes da REE (Rede Estadual...

12/08/2025 05h40
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Produções audiovisuais de estudantes vão celebrar arte, protagonismo juvenil e cultura de paz nas escolas estaduais

Estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino) têm até o dia 18 de agosto para inscrever seus curtas-metragens na 3ª edição do Festival de Cinema das Escolas Estaduais de MS – Prêmio “Joel Pizzini”. Neste ano, o evento convida os jovens a explorarem o tema “Arte e Cultura pela Paz: Caminhos Para Uma Convivência Harmônica”, incentivando a produção audiovisual como forma de expressão, reflexão e transformação social.

Organizado pelo Nuac (Núcleo de Arte e Cultura) da SED (Secretaria de Estado de Educação), o festival é mais do que uma mostra cinematográfica: é um espaço de escuta e valorização das vivências estudantis, promovendo a arte como instrumento de transformação social.

Segundo o professor doutor Fábio Germano da Silva, gestor do Nuac, a proposta é dar visibilidade à produção artística das escolas e estimular novos talentos. “Queremos mostrar que o cinema é uma ferramenta poderosa de expressão e reflexão, capaz de conectar alunos, comunidade e cultura”, afirma.

Cultura de paz em foco

A edição deste ano é realizada em parceria com o programa Ampare/MS (Promoção da Cultura de Paz nas Escolas), que atua na prevenção de conflitos e no fortalecimento de ambientes escolares mais acolhedores. Para a coordenadora Valquíria Rédua da Silva, unir cinema e cultura de paz potencializa o impacto das mensagens transmitidas. “A arte tem força para provocar empatia, diálogo e transformação. O festival é um exemplo de como podemos viver esses valores no cotidiano escolar”, destaca.

Como participar

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em escolas da Rede Estadual. Cada unidade poderá enviar um curta-metragem inédito ao Nuac, acompanhado da ficha de inscrição disponível no site oficial: https://doity.com.br/festivaldecinemadasescolasestaduaisdems2025. O prazo final é 18 de agosto de 2025.

As obras serão avaliadas por um júri especializado, e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 19 de setembro, às 13h, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Homenagem a Joel Pizzini

O Festival leva o nome do cineasta sul-mato-grossense Joel Pizzini, reconhecido por obras premiadas no Brasil e no exterior, como 500 Almas, Olho Nu, Enigma de um Dia, Caramujo-Flor e Mr. Sganzerla – Os Signos da Luz. Nascido no Rio de Janeiro e com fortes raízes em Dourados Pizzini é referência na experimentação estética e na valorização da memória e identidade cultural.

Apoio e parcerias

A iniciativa conta com apoio de instituições como Setesc, FCMS, Fadeb/MS, FEBAFAMS, MIS, Bioparque Pantanal, Fertel, Sanesul, Delegacia da Receita Federal em Campo Grande, Ampare/MS e LabPop, reforçando a integração entre arte, educação e cidadania nas escolas estaduais.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED
Foto: Divulgação

