Aniversário
Campo Grande - MS

Funsat anuncia mais de 2,1 mil vagas de emprego nesta terça-feira em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) divulgou nesta terça-feira (12) a abertura de 2.106 vagas de emprego em 141 funções diferentes, disponibiliz...

12/08/2025 05h40
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) divulgou nesta terça-feira (12) a abertura de 2.106 vagas de emprego em 141 funções diferentes, disponibilizadas por 203 empresas de Campo Grande.

Das oportunidades, 1.310 não exigem experiência prévia, mas o candidato deve manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine) para participar dos processos seletivos.

Entre as funções com maior número de postos estão: auxiliar de logística (115), operador de caixa (259), magarefe (100), consultor de vendas (25) e fiscal de prevenção de perdas (13). Há também vagas específicas, como ajudante de churrasqueiro (2), analista ambiental (1) e atendente de farmácia (9).

Algumas oportunidades oferecem treinamento remunerado para novos colaboradores. Nessa modalidade, há destaque para açougueiro (23), alimentador de linha de produção (15), atendente de padaria (14), auxiliar de limpeza (85), gerente comercial (3), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10) e repositor de mercadorias (108).

O público PCD (Pessoas com Deficiência) conta com 10 vagas exclusivas, entre elas auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), atendente de lojas (1), auxiliar de limpeza (1) e agente de saneamento (1).

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou buscar informações pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800. A relação completa das vagas está disponível no site da Prefeitura: painel de profissões e vagas .

Agenda de Aniversário de Campo Grande

Dentro da programação dos 126 anos da Capital, a Funsat promove, nesta terça-feira (12), o 3º Simpósio da Empregabilidade, a partir das 18h30, no auditório da Faculdade Insted.

Com o tema “Jornada com sentido, vida com qualidade e futuro com equilíbrio”, o evento reúne profissionais de Recursos Humanos, empresários, acadêmicos, jornalistas e trabalhadores para debater tendências e práticas no mercado de trabalho.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Entre os palestrantes confirmados estão Alexandre Ricardo Gewehr, idealizador da ABRH-MS; Régis Borges, superintendente do Sesi-MS; Maria Antônia Rodrigues, presidente do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Campo Grande; e a psicóloga do trabalho Vanessa Freitas.

Na abertura, será entregue pela primeira vez o Troféu Reconhecimento da Empregabilidade, homenageando empresas parceiras e veículos de imprensa que contribuíram para a divulgação de oportunidades ao longo do ano. O encerramento está previsto para as 21h45.

