EMEI Zacarias Vieira ganha novas salas e amplia atendimento a crianças no Rita Vieira

Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Campo Grande entregou a ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Zacarias Vieira de Andrade, no Bairro Rita Vieira, como parte da programação dos 126 anos da Capital.

A obra foi realizada em parceria com a MRV, por meio de ações previstas no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), e acrescentou 300 m² à unidade, com três novas salas de aula. O espaço vai atender de imediato 70 crianças dos Grupos 1, 2 e 3, oferecendo um ambiente mais adequado, confortável e seguro para o desenvolvimento infantil. Com a ampliação, a capacidade total pode chegar a 100 alunos, ajudando a suprir uma demanda antiga da comunidade.

Atualmente, a EMEI Zacarias atende 201 alunos. Para a diretora Rosemar Zaleski, a ampliação é motivo de celebração.“Hoje é um dia muito especial. A ampliação foi sonhada há anos. Agora temos novas salas e um espaço onde as crianças poderão brincar e se desenvolver com alegria e segurança. Agradeço à prefeita pelo olhar para a educação”, afirmou.

A prefeita Adriane Lopes enfatizou a importância da educação como pilar fundamental para o futuro da sociedade, reforçando o compromisso da gestão com a valorização dos professores, a qualidade da merenda escolar e a infraestrutura das escolas.

“Mais do que isso, preparamos os ambientes escolares para que as crianças cresçam, explorem seus talentos e descubram suas vocações. Quando recebem estímulos adequados na primeira infância, elas se desenvolvem plenamente, apresentam menos dificuldades de comportamento na escola e aproveitam melhor as oportunidades de aprendizagem. Para mim, educação não é apenas palavra — é compromisso real e resultado concreto”, afirmou a prefeita.

A chefe do Executivo Municipal garantiu que os investimentos no setor continuarão. “O Município irá deixar um legado histórico nos avanços da educação, porque reestruturamos a área do zero junto com toda a equipe. Nosso mandato tem prazo, mas o impacto desse trabalho será duradouro.”

A vice-prefeita, Camilla Nascimento, ressaltou o impacto na área educacional. “Existe uma educação antes e depois das implementações realizadas. Tudo o que está sendo feito reflete no futuro das crianças.”

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, destacou que os avanços vão além da infraestrutura. “Estar aqui é motivo de orgulho. Um legado está sendo deixado: reformas, brinquedos, merenda de qualidade, professores capacitados e até a renovação completa de utensílios nas cozinhas fazem parte desse trabalho. O processo de ensino e aprendizagem dessas crianças passa por tudo isso.”

Aline Trevelin mora na região do Rita Vieira e disse que a reforma é benéfica para todas as mãe e crianças do bairro. “A ampliação das salas é um ganho enorme para as crianças. Minha filha, que está no Grupo 4 e tem 4 anos, ama vir para a escola. Ela chega em casa contando as atividades e falando dos amigos. É gratificante ver que ela está em um espaço mais confortável, seguro e preparado para o aprendizado.”

A ampliação da EMEI Zacarias reforça a importância da parceria entre poder público e iniciativa privada para gerar avanços concretos na rede municipal de ensino, fortalecendo a base educacional e oferecendo melhores oportunidades para as famílias da região.

O evento contou com a presença de secretários municipais, deputado estadual Lídio Lopes, vereador Wilson Landes e deputado federal Dr. Luiz Ovando.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas, mostram a Emei, salas ampliadas, parquinhos, autoridades e entrevistados.