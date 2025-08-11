Whats

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar realiza solenidade de troca de comando do CPA-6 em Coxim

Coxim (MS) – A Polícia Militar na tarde desta segunda (11/08), realizou a transmissão do Comando de Policiamento de Área 6 (CPA-6) do Alto Taquari,...

11/08/2025 22h05
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – A Polícia Militar na tarde desta segunda (11/08), realizou a transmissão do Comando de Policiamento de Área 6 (CPA-6) do Alto Taquari, sediado em Coxim.

O evento foi presidido pela Subcomandante-geral da PMMS, Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, e reuniu autoridades civis e militares, entre elas o deputado estadual Júnior Mochi, o prefeito de Coxim, Edilson Magro, prefeitos, vereadores e representantes da região Norte do Estado.

A cerimônia marcou a passagem do comando do Coronel James Magno Morais Silveira para o Coronel Ozevaldo Santos de Melo. O Coronel Magno foi o primeiro oficial a comandar o CPA-6, assumindo a função em dezembro de 2023 e permanecendo no cargo por um ano e sete meses. Em seu discurso de despedida, destacou a honra de liderar a unidade e expressou gratidão à tropa, à população e à sua família.

“Finalizo aqui um ciclo que, mesmo pequeno no seu tempo, foi grande na sua simbologia. Hoje, mais experiente do que quando aqui cheguei, percebo que a poucos é dada a oportunidade de liderar esta unidade, conhecida na Região Norte pelas suas belezas naturais e culturais. Meu sincero agradecimento aos homens e mulheres ordeiros e trabalhadores que compõem esta terra”, declarou emocionado.

Coronel Magno – Coronel Santos Melo

O novo comandante, Coronel Ozevaldo Santos de Melo, assume o CPA-6 após exercer a função de chefe da PM-3 do Comando-Geral da PMMS, órgão do Estado-Maior Geral sediado em Campo Grande. Com ampla experiência operacional e administrativa, o oficial traz no currículo diversas funções de comando e assessoramento na corporação.

A Coronel Neidy Centurião parabenizou os comandantes substituto e substituído, reforçando a importância do CPA-6 para a segurança pública da região. Ela também agradeceu aos oficiais que estiveram à frente do 5º Batalhão de Polícia Militar, 12ª Companhia Independente e 4ª Companhia Independente, unidades subordinadas ao CPA-6.

A solenidade reforçou o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com a valorização da carreira e a continuidade do trabalho estratégico para garantir a segurança e o bem-estar da população.

Assessoria de Comunicação Social do CPA-6

